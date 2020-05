Hallitus on neuvotellut koko sunnuntain rajoitusten purkamisesta – Tiedotustilaisuus järjestetään maanantaina

Maan hallitus on ollut sunnuntaina Säätytalolla neuvottelemassa koronaviruksen takia asetettujen rajoituksien purkamisesta. Neuvottelut seitsemältä illalla olivat yhä käynnissä.

Hallitus järjestää tiedotustilaisuuden rajoituksista maanantaina. Tarkka ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

Käsiteltävien asioiden lista on pitkä. Hallitus harkitsee, miten ja missä järjestyksessä rajoituksia puretaan. Mietinnässä on esimerkiksi, voidaanko joitakin julkisia tiloja avata, onko yli kymmenen ihmisen kokoontumisrajoitus mahdollista purkaa tai avataanko rajoja.

Nykyisten rajoitusten mukaan oppilaat palaavat etäopetuksesta peruskouluihin 14.5. Julkisten tilojen aukiolorajoitus on voimassa 13.5. asti, samoin yli kymmenen henkilön kokoontumisrajoitus. Ravintoloiden aukiolo on rajattu lähinnä take away -toimintaan toukokuun loppuun asti.

Lue myös:

Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Maanantain tiedotustilaisuutta odotellaan jännityksellä – On aika edetä seuraavaan vaiheeseen rajoitusten purkamisessa