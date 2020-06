Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Ilmatieteen laitos on antanut metsäpalovaroituksen niin Keski-Pohjanmaalle kuin Pohjois-Pohjanmaalle.

Samaan aikaan mahdollisista metsäpaloista varoitetaan miltei koko Suomen alueella aina Länsi-Lapissa saakka.

Varoituksen mukaan Keski-Pohjanmaalla kuin Pohjois-Pohjanmaan länsiosassa metsäpalojen vaara on suuri tiistain ja keskiviikon välisestä yöstä keskiviikon ja torstain väliseen yöhön 60 prosentin todennäköisyydellä.

Metsäpalon vaara on kuivuudesta johtuen ilmeinen ja tuulisella säällä palot voivat levitä erittäin nopeasti.

Kesäkuun ensimmäiselle viikolle on luvattu varsin kesäistä säätä ja tällä viikolla hätyytellään ennusteiden mukaan jopa hellelukemia. Hellelukeman raja on 25 lämpöastetta ja elohopean on ennustettu nousevan hellelukemiin ainakin tiistaina.