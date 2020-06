Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Koronan tuoma uusi ilmiö on se, että allerginenkin nuha nolottaa

Tämä on juuri se vuodenaika, jolloin siitepölyallergiaa potevat kärsivät eniten. Kun kevät herää kesäksi ja ihmiset ovat paljon ulkona, huomaa itse kukin, että nuhainen olo seuraa ulkoiluhetkiä. Luonnossa pölisee siitepöly ja tuuli lennättää muutakin pölyä.

Tänä vuonna siitepölykausi alkoi tavallista aiemmin, mutta on normaalia, että kausi vaihtelee paikoittain ja vuosittain. Allergia-, iho- ja astmaliiton mukaan ilmaston lämpeneminen on pidentänyt siitepölykautta, joka voi kestää maaliskuusta elokuulle.

Allergista nuhaa on joka viidennellä aikuisella, joten kovin harvinaisesta vaivasta ei ole kysymys. Moni pärjää oireita helpottavilla lääkkeillä. Yksinkertainen apukeino on huuhdella kasvot, nenä ja hiukset ennen nukkumaan käymistä. Vanha kikka on myös se, että pyykit kuivataan sisällä vaikka vaatteisiin ei saataisikaan raikasta ulkoilman tuoksua.

Kokkolalainen nenä-, korva- ja kurkkutautien erikoislääkäri Anna-Mai Kingelin-Weiz muistuttaa Keskipohjanmaan haastattelussa, että on erittäin tärkeätä erottaa siitepölyallergia infektio-oireista. Hänen mukaansa esimerkiksi lapsen voi viedä täysin normaalisti hoitoon, kun tietää, että kyse on allergiasta. Lähtökohtaisesti allergiaan ei koskaan kuulu kuumetta toisin kuin infektiossa.

Koronakevääseen kuuluu myös se, että ihmisiä on opetettu yskimään hihaan ja huolehtimaan käsihygieniasta. Turvavälikään ei välttämättä auta, jos yskitään ja aivastellaan. Koronapandemia on tuonut tullessaan hyviä ohjeita ihmisten turvallisuuden parantamiseksi ja koronan leviämisen ehkäisemiseksi.

Moni meistä huomaa reagoivansa lähimmäisten yskimiseen ja aivasteluun toisin kuin ennen. Julkisissa tiloissa kuten kaupassa aivastaminen nolottaa, koska kanssakulkijoiden ilmeistä voi lukea koronapelkoa ja jopa paheksuntaa. Oli nuha mitä sorttia tahansa, kannattaa pitää nenäliinat mukana ja huolehtia etäisyyksistä. Allergia ei tartu, mutta ihmisten huoli on ymmärrettävä.