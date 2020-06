Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Vallasta luopuminen on vaikeata – Keskustan uusratkaisu oudoksuttaa syystä oppositiota ja jopa oikeusministeri näkee ongelmia

Kokenut eduskunnan puhemies Matti Vanhanen kutsuttiin hätiin, kun keskustan pakka vähintään sekoittui viikonlopun aikana. Huonon kannatuksen kruunuksi syntyi kohu keskustan puheenjohtajan, valtiovarainministeri Katri Kulmunin esiintymiskoulutuksen kustannuksista ja maksajasta, joten tasapainottajaa tarvitaan.

Siinä ei vielä mitään, mutta viikonloppuna alkoivat velloa huhut hallituksen kaatumisesta tai kaatamishaluista, kun valtiovarainministerin nimittäminen siirtyi ensin tulevaisuuteen, sitten maanantaiaamuksi.

Keskustan palavereissa sunnuntaina nousi myös tunnetaso, mutta lopputuloksena oli, että keskusta esitti valtiovarainministeriksi yksimielisesti entistä pääministeriä ja monessa liemessä keitettyä Vanhasta. Vielä perjantaina Vanhanen teki selväksi Ylen A-Studiossa, että ei ole kiinnostunut. Maanantaina medialle esiintyi tehtäväänsä orientoitunut ministeri, joka pelastaa Suomen.

Keskipohjalaisittain pidettiin peukkuja elinkeinoministeri Mika Lintilän puolesta. Maakunnalle on merkitystä, että tärkeillä paikoilla on vaikutusvaltaisia ihmisiä. Myös elinkeinoministeri kelpaa keskipohjalaisille ja ratkaisu sopii myös Lintilälle itselleen.

Maanantai-iltana keskustan eduskuntaryhmä ratkaisi ehdokkaan myös Vanhaselta vapautuvan eduskunnan puhemiehen tehtävään. Tämä ratkaisu ei herättäne suuria tunteita vaan valinta on tasapainoinen.

Elokuun budjettiriihi lähestyy ja jo ennen sitä Suomen hallituksella on paljon tehtävänä. Siihen ei ole varaa, että keskustan puheenjohtaja tai kukaan mukaan heittelee ideoita, joita paikkaillaan ja selitellään. Kulmunin eläkelausunnot maanantaina herättivät hämmennystä ja ärtymystä. Tämä on hyvä, huono esimerkki.

Kaikkia osia kesänäytelmässä ei ole muutenkaan kirjoitettu saati näytelty. Opposition lisäksi ainakin oikeusministeri Anna-Maja Henriksson oudoksui Keskipohjanmaan haastattelussa maanantai-iltana Vanhasen ja Kulmunin roolijakoa hallituksen "viisikossa".

Kulmuni aikoo jatkaa viisikossa, vaikkei ole enää ministeri ja valtioneuvoston jäsen. Pietarsaarelaisen oikeusministerin mukaan osa asioista on sellaisia, joihin vain valtioneuvoston jäsenillä on pääsy. SDP:n edustajana viisikon kokouksissa on käynyt pääministeri Sanna Marin, joka taas ei ole puolueensa puheenjohtaja. Puheenjohtaja Antti Rinteellä ei ole roolia viisikossa.

Kulmuni luopui valtiovarainministerin tehtävästä, mutta hakee kaiken jälkeen mandaattia seuraavalle kaudelle keskustan puheenjohtajana. Valta on ihmeellinen asia. Siitä kertoo myös Vanhasen ja Kulmunin työnjako. Ei ole kumma, jos ainakin osa kansalaisista on vähän ihmeissään, että mitäs tässä nyt oikein tapahtui.