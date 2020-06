Yli 250 soittajaa ilmoittautui tämän kesän Näppärikurssille – verkkokurssille tulee osallistujia jopa Aasiasta

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Tämän vuoden Näppärikurssille on ilmoittautunut kaikkiaan 257 osallistujaa. Kaustisella yleensä kesäkuun alussa järjestettävä kurssi siirrettiin koronarajoitusten vuoksi verkkoon. Ilmoittautuminen verkkokurssille päättyi 24.6.

Kaustisen evankelisen opiston koulutussuunnittelija Maija Kopsala sanoo että ilmoittautuneiden määrä ylitti odotukset.

– Ilmoittautuneita on ympäri Suomea ja ulkomailta Eurooppaa ja Aasiaa myöten. Ulkomailla asuvat suomalaiset ovat selvästi löytäneet kurssin.

Verkkokurssille on lasten ja nuorten lisäksi ilmoittautunut myös aikuisia. Osin kyse on perheistä, mutta kurssille on tulossa myös aikuisia ilman lapsia.

Näppärikurssilla tarjotaan opetusta jousisoittimissa, harmoonissa/pianossa, kitarassa, haitarissa, kanteleessa ja useissa puhallinsoittimissa. Yksi kurssin kappaleista on laulu.

Opettajia on 23.

Näppärikursseilla eri tasoiset soittajat ovat yleensä päässeet soittamaan yhdessä. Myös verkkokurssilla varsinkin jousisoittimissa materiaalia on hyvin eri tasoisille soittajille lähtien vapaakielillä soittavista vasta-alkajista aina pitkälle edenneisiin, paljon soittokokemusta omaaviin muusikoihin.

Yksi verkkokurssin erikoisuuksista on se, että kurssille ilmoittautuneilla on pääsy kaikkien soitinten opetusmateriaaliin. Niinpä kappaleet voi opetella vaikka useammalla soittimella.

Näppärit-verkkokurssilla opetus tapahtuu Teams-alustalla. Oppilaat lisätään alustalle kurssia edeltävänä viikonloppuna, jotta he voivat etukäteen opetella sen käyttöä.

Varsinainen opetus tapahtuu videoiden muodossa. Kaikki opettajat ovat tehneet omalle ryhmälleen opetusvideot, jotka voi katsoa itselleen sopivana ajankohtana.

– Päätimme toteuttaa opetukset tallenteina, jotta ihmiset voivat joustavasti rakentaa opiskelunsa. Jos joku on vaikka mökillä huonon nettiyhteyden päässä, livevideo ei välttämättä olisi toiminut, Kopsala sanoo.

Hän kertoo opetusvideoiden olevan inhimillisiä ja persoonallisia, koska opettajat ovat tehneet niitä kuka missäkin, valtaosa kotioloissa.

Kurssilla on joka päivä lisäksi live-opetusta. Ensimmäisenä päivänä siinä keskitytään lähinnä opetusalustan tekniseen toimivuuteen, mutta tiistaina ja torstaina on soitonopettajien ohjaustunteja. Nämäkin tunnit tallennetaan, joten niitä pystyy katsomaan myöhemminkin.

– Perjantaina kurssilaiset voivat halutessaan lisätä omia soittovideoitaan alustalle. Olisi hauska nähdä, kenen kanssa ja millaisissa paikoissa ihmiset soittavat. Joku voi olla vaikka Pariisissa, Kopsala toteaa.