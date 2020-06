Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Koronasäännöt ovat olleet tarpeellisia – Vastuullisuus ei estä viettämästä mukavaa kesää

Keskipohjanmaan levikkialueella aloitettiin vilkkain lomakausi koronan suhteen rauhallisessa tilanteessa. Koko Suomessa uusien tartuntojen määrä kehittyy maltillisesti.

Laajat poikkeustoimet ovat purreet yli kolme kuukautta. Vaikka järeimmät keinot koronatartuntojen ehkäisemiseksi on lopetettu tai niitä on lievennetty, on monia rajoituksia edelleen voimassa esimerkiksi matkailussa ja tapahtumien järjestelyissä.

Keskustelua tietysti herättää se, missä määrin rajoitukset ovat järkeviä. Vastakkain ovat yritysten tarpeet, ihmisten lomanvietto ja väsyminen sääntöihin. Kun katselee isojen kaupunkien ihmismassoja, tuntuvat rajoitukset joskus tuskastuttavilta täällä vähäväkisemmillä seuduilla. Toisaalta ihmisten lainkuuliaisuus on tuottanut erittäin hyviä tuloksia.

Soiten infektiolääkäri Marko Rahkosen mukaan Soitessa viimeisin koronatartunta on todettu reilu kolme viikkoa sitten, kesäkuun alussa. Keskipohjanmaan haastattelussa Rahkonen kuvaa koronatilannetta rauhalliseksi, mutta hanskoja ei ole lyöty tiskiin. Koronatestauksia Soitessa tehdään kuitenkin edelleen päivittäin. Pyhisin on rauhallisempaa, mutta arkisin testejä otetaan päivittäin muutamasta kymmenestä viiteenkymmeneen, Rahkonen kertoo. Suurin osa testeistä tehdään seulontana eli infektiopotilaita testataan, jotta koronan mahdollisuus voidaan poissulkea.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Koronapandemia aiheutti alkuvaiheessaan kysymysten tulvan, kun kukaan meistä ei tiennyt, kuinka tulee toimia ja mistä pitää olla huolissaan. Silloin oli tärkeätä, että media ja kaikki viranomaiset tiedottivat aktiivisesti. Esimerkiksi Keskipohjanmaa antoi verkkopalvelussaan toimintaohjeita kokonaan maksutta useita viikkoja.

Soiten koronapuhelin on edelleen käytössä, mutta soittoaikaa on supistettu rauhallisen tilanteen vuoksi. Koronapuhelin on tämän hetkisten tietojen mukaan käytössä ainakin läpi koko kesän. Kesään asti isoimmat kunnatkin tiedottivat säännöllisesti tilanteesta. Näin teki muun muassa Kokkolan kaupunki.

Lomakausi ilman korona-ajatuksia on varmasti tarpeen. Se ei kuitenkaan tarkoita, että turvallisuudesta voidaan olla välittämättä. Terve järki ei estä viettämästä hyvää kesää. Olisi hienoa voida palata syksyyn mahdollisimman normaalioloissa.