Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kokkolan vanhassa kaupungissa sijaitsevan ravintolan Nera Steak Housen sisäpiha on käynyt läpi täysremontin. Vanhaan varastorakennukseen on valmistunut ravintolan uusi osa, Nera Garden.

Hirsinen ulkorakennus henkii rustiikkista latotunnelmaa. Yksityiskohdat ovat huolella mietittyjä: Seinän koloihin on aseteltu vanhoja posliinikuppeja. Baaritiskin yllä on vanhasta kärrynpyörästä rakennettu valaisin. Hyllyllä on kerällä tervanarua ja seinillä on mustavalkoisia kuvia Kokkolan vanhasta kaupungista.

– Valaisin on mieheni käsialaa, Neran toimitusjohtaja Henna Somero kertoo.

Vanhat varastotilat on uudistettu täysin. Etuseinä on osittain avattu ja sisältä löytyy baaritiskin lisäksi asiakas-wc. Remontti oli iso ja työtä riitti, koska hirsinen rakennus oli paikoin pahasti lahonnut.

– Kaikki vanhat hirret, jotka voitiin säilyttää, säilytettiin, Somero kertoo.

Rakennuksen historia on saanut jäädä näkyviin. Neran rakennuksessa toimi aikoinaan kahdeksankymmenen vuoden ajan Skogmanin Lasi. Sen jäljiltä ulkorakennuksesta löytyi lasiliikkeen vanha mainoskyltti, joka on saanut jäädä seinälle. Alkuperäisissä hirsissä on näkyvillä valmistajan leimoja.

– Kun säilyttää vanhaa niin esille pompsahtaa aina jotain yllätyksellistä, Somero sanoo.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Nera Garden on kunnostettu ravintola Neran sisäpihalla sijaitsevaan vanhaan ulkorakennukseen. Eeva Valtokari

Nera Gardenin yksi uutuus on puulämmitteinen pitsauuni. Sellaisia ei lähialueilta montaa löydy, Somero tietää. Neran pitsauunin perusosat kuten tulikivet tilattiin Italiasta, muut osat ovat suomalaisia. Muurari uunia varten piti hankkia Helsingistä saakka.

Pitsauunin myötä pihvipainotteisen Neran ruokalistalle ovat löytäneet italialaistyyliset pitsat, jotka on nimetty hauskasti Kokkolaan ja Neristaniin sopivin nimin.

Puulämmitteisen uunin lämmittäminen pitää aloittaa hyvissä ajoin ennen ravintolan aukeamista. Pitsakokki Markus Päiväniemen mukaan puita täytyy polttaa uunissa vähintään tunti.

– Mutta mieluummin lämmitän sitä pari kolme tuntia, Päiväniemi kertoo.

Pitsauuni lämpenee noin neljäsataa asteiseksi. Niissä lämpötiloissa pitsa kypsyy vain parissa kolmessa minuutissa. Kuumassa uunissa pitsaa on myös siirreltävä ahkerasti. Puulämmitteisessä uunissa pitsa saa aivan omanlaisensa ominaismaun.

– Tällaisella uunilla pitsan tekeminen on todella erilaista kotiuuniin verrattuna, Päiväniemi sanoo.

Neran uusi pizzalista on Markus Päiväniemen käsialaa. Eeva Valtokari

Kokkolan vanhan kaupungin rakennukset ovat suojeltu kulttuurihistoriallisesti arvokkaana rakennusympäristönä. Suojeltujen rakennusten remontoiminen on tarkkaa työtä.

Henna Somero kertoo että Neran avaamisesta alkaen oli selvää, että sisäpiha ja ulkorakennus haluttiin hyödyntää jollain tavalla. Lopulta Neran sisäpihan ja varastorakennuksen remonttiin lupia alettiin hakea viime vuoden syksyllä.

Paperityötä oli paljon, mutta kaikki sujui hyvässä hengessä. Someron mukaan mukana oli huipputiimi.

– Ei ollut mitään hampaan kiristystä missään vaiheessa, Somero vakuuttaa.

Remonttiprojektissa oli mukana useampi taho: Kokkolan kaupunginarkkitehti vastasi rakennuksen ulkokuoren suunnittelusta. Myös maakuntamuseo oli tiiviisti mukana suunnitteluvaiheessa.

Neran takana on kolme yrittäjää: Henna Somero sekä Esa ja Anne-Mari Mehtäjärvi. Jokainen toi oman lisänsä Nera Gardeniin.

– Esa ja mieheni Jani Somero vastasivat pitkälle remontista ja uhrasivat siihen aikaansa. Anne-Mari on todella "fengshui" ja hän mietti paljon paikan sisustusta, Somero paljastaa.

Remontti osui sattumalta koronakeväälle. Valmista saatiin juuri ajoissa kun hallituksen asettamat ravintolarajoitukset lievenivät tämän viikon alussa. Viimeisiä silauksia tehtiin vielä avaamispäivänä.

– Ennen neljää ruuvattiin vielä viimeisiä valaisimia paikoilleen, Somero nauraa.