Mielipide: Vestia Oy:n vastine jätelakiuudistuksesta tehtyyn uutisointiin

Vestia haluaa kiittää lehteä kiinnostuksesta toimialaamme kohtaan, jonka lainsäädäntöä ollaan merkittävästi uudistamassa. Jätehuoltoon olennaisesti liittyvä jätelaki jakaa alan toimijat kahteen leiriin kuljetusjärjestelmäkysymyksen osalta. Kunnalliset jätehuoltoyhtiöt ja valtaosa heidän omistajakunnistansa näkevät, että jätelain uudistusesityksessä ehdotettu siirtyminen kunnan järjestämään kuljetukseen loisi Suomeen alueellisesti tasapuolisemman jätehuoltojärjestelmän, jossa päätavoitteena olisi kuntalaisen etu. Samalla toteutuisi paremmin jätelain ensisijainen tarkoitus huolehtia ympäristönsuojelusta, koska kunnalliset jätehuoltoyhtiöt eivät tavoittele toiminnallaan voittoa toisin kuin yksityiset alan toimijat.

Taloudellisia intressejä uhkaavan muutosehdotuksen takia alan yksityiset toimijat vastustavatkin ehdotettua kuljetusjärjestelmämuutosta. Lehden uutisoinnissa oli kuultu vain asian vastustavaa osapuolta, joten yhtiömme kokee tarpeelliseksi täydentää ja osittain oikaista jutussa ”faktoina” esitettyjä asioita.

Toisin kuin uutisoinnissa esitettiin osana jätelain uudistusehdotusta on juurikin huolehdittu pk-yritysten mahdollisuuksista osallistua kunnan hallinnoimiin ja kilpailuttamiin kuljetusurakoihin. Kunnan tai kuntayhtiön etuna ei ole kuljetusmarkkinoiden keskittyminen muutamalle valtakunnalliselle toimijalle. Jätelain uudistus ei täten suosi vain todella isoja firmoja, kuten uutisoinnissa väitettiin. Vestia on jo vuosia toiminut kilpailutuksissaan siten, että urakkakokonaisuudet kilpailutetaan yhden jäteauton kokoisina osioina, jolloin pk-yrityksillä on realistiset mahdollisuudet osallistua kuljetusurakoihin. Vestian alueella pk-yritykset ovat viimeisimmissä kilpailutuksissa pärjänneetkin paremmin kuin isot valtakunnalliset toimijat. Vestian toimialueella pk-yritykset eivät ole täten pyyhkiytyneet pois markkinoilta, vaan säilyttävät edelleen asemansa osana kuljetusmarkkinoita.

Väite hintojen automaattisesta noususta siirryttäessä kunnan järjestämään kuljetusjärjestelmään ei myöskään pidä paikkaansa. Vestian alueella käytössä olevan kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen perimmäisenä saatikka piilevänä motiivina ei ole voiton tavoittelu kuntalaisten peruspalvelun tuottamisella, vaan juuri asukkaiden parhaaksi tehtävä työ. Konkreettisena osoituksena tästä yhtiö on laskenut kuluttajahintoja kolmena vuotena peräkkäin toiminnan tehostuessa. Jutussa Niemelän esittämä fakta voinee olla se, että hinnat nousevat aina, kun kunta alkaa ylläpitää toimintaa, mutta tämä ei näemmä aivan pidä paikkaansa, kun kyseessä on kunnan omistama osakeyhtiö.

Samaa ajatusketjua lienee esitys siitä, että kunnallisessa jätehuoltoyhtiössä olisi jostain syystä tarpeettoman paljon työntekijöitä verrattuna yksityiseen kuljetusyritykseen. Henkilöstön kokonaismäärät eivät tietystikään ole vertailukelpoisia, koska kunnallinen jätehuoltoyhtiö huolehtii kuljetusten hallinnoinnin lisäksi myös jätteen käsittelystä ja muista lakisääteisistä kunnan vastuulla olevista tehtävistä. Verrattaessa kuljetuksiin kohdistettuja henkilöresursseja kuntayhtiön toiminta on hyvinkin tehokasta johtuen keskittämisestä. Vestialla pieni logistiikan, laskutuksen ja asiakaspalvelun tiimi hoitaa 16 kuntaa kattavan, lähes sadantuhannen asukkaan, alueen kuljetuskokonaisuuden hallinnan. Sopimusperusteisessa mallissa jos laitetaan joka pitäjään yrittäjä ja sihteeri, niin silloin väkeä on enemmän kuin koko yhtiössämme.

Väitettyä 30 % hintaeroa ei myöskään pääse todentamaan, koska Ekoroskin alueella vain jätteen käsittelyhinta on kaikille julkista tietoa. Kuljetus kattaa jäteastian tyhjennyshinnasta valtaosan, joten jäänee lukijan vastuulle tarkastaa tämä vertaamalla joko Vestian tai Lakeuden Etapin julkisista taksoista löytyviä kokonaishintoja oman laskunsa lukuihin.

Keskipohjanmaan juttu 19.7.: Pisteleekö espanjalainen suuryhtiö pienet keskipohjalaiset poskeensa? Jätealan yrittäjät pelkäävät, että jätelain uudistus nostaa kuljetusten hintoja ja lakaisee pieniä toimijoita kartalta