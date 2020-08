YTK:n toimitusjohtaja Sanna Alamäen vastine Petri Partasen mielipidekirjoitukseen: Koronan tuomiin haasteisiin pystyi vaikuttamaan vain nopealla reagoinnilla

Työttömyysturvan uudistamista käsittelevässä Keskipohjanmaan mielipidekirjoituksessa (15.8.) SAK Pohjanmaan puheenjohtaja Petri Partanen pohti ansioturvan kehittämistä eri tavoin. Tekstissä YTK:hon viitattiin “työnantajien perustamana kassana”, mikä ei pidä paikkaansa. YTK on palkansaajien perustama kassa.

Kirjoituksessa todettiin myös vähätellen, että YTK ei olisi selvinnyt koronan mukanaan tuomasta työttömien määrästä kunnialla.

Haluamme tarkentaa kirjoittajalle tilannetta ja oikaista väärinkäsityksiä: koronan aiheuttamat lomautukset toivat suurimmille työttömyyskassoille ennennäkemättömät määrät päivärahahakemuksia. Tilanne oli paitsi kassoille myös koko yhteiskunnalle, työnantajille ja palkansaajille odottamaton ja laajuudessaan ennenkuulumaton.

YTK reagoi haasteisiin heti tilanteen selvittyä kaikin mahdollisin tavoin. Tuplasimme henkilöstömme määrän, kehitimme käsittelyprosesseja sekä lisäsimme automaatiota, koulutusta ja viestintää. Samalla olemme toivoneet lakimuutoksia, jotka helpottaisivat käsittelyprosessissa edelleen olevia käsityötä vaativia vaiheita.

Pahimmillaan hakemuksia tuli yli kymmenkertainen määrä normaaliin tilanteeseen verrattuna. Siihen nähden tilanne on saatu kohtuullisen nopeasti haltuun.

Onnistumista mittaamme muun muassa sillä, että asiakastyytyväisyytemme on pysynyt korkealla. Tämä on tehokkaan organisaatiomme ja erinomaisen henkilöstömme ansiota. Kymmenien tuhansien lomautushakemusten jono on käsitelty kokonaan ja viimeisetkin jonot ovat pian lyhentyneet lakisääteiseen 30 päivän käsittelyaikaan.

Samaan aikaan, kun hakemusmäärät kasvoivat lyhyessä ajassa moninkertaisiksi, olemme saaneet tänä vuonna jo 60 000 uutta jäsentä, joka on lähes kaksi kertaa enemmän kuin viime vuonna vastaavana aikana.

Erityisesti nuoret ja aiemmin muihin kassoihin kuulumattomat ovat heränneet koronan myötä työttömyysturvan tärkeyteen.

Sanna Alamäki,

toimitusjohtaja,

Yleinen työttömyyskassa YTK