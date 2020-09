Tiina Ruotsalan kolumni: Kirkuvat naiset ovat taistelijoita – Naiset voivat seistä miesten rinnalla, mutta myös heidän edessään

Kahdeksan vuotta sitten pelkkiin farkkuihin pukeutunut nainen juoksi Kiovan lentokentällä suoraan kohti Ukrainaan vierailulle saapunutta Venäjän ortodoksisen kirkon patriarkkaa ja kirkui juostessaan. Turvamies ja pappi tulivat väliin, ennen kuin nainen pääsi kosketusetäisyydelle.

Ukrainassa naisten oikeuksia puolustava Femen on tullut tunnetuksi paitsi paljasrintaisista mielenosoittajista myös kirkumisestaan. Sen toiminta on levinnyt maan rajojen ulkopuolelle.

Valko-Venäjän vaaleissa sankarittareksi on noussut tavallinen perheenäiti Svjatlana Tsihanouskaja, joka on mielenosoittajien silmissä presidentinvaalien laillinen voittaja. Tsihanouskaja on joutunut pakenemaan Liettuaan, josta muun muassa videoviestein kannustaa omien sanojensa mukaan maan enemmistöä jatkamaan toimintaansa istuvaa presidenttiä Aljaksandr Lukašenkaa vastaan.

Tsihanouskajan aviomies, oppositiopoliitikko ja aktivisti Sjarhei Tsihanouski on parhaillaan pidätettynä Valko-Venäjällä. Svjatlana Tsihanouskaja haastoi vaaleissa istuvan presidentin ja kertoi tehneensä sen henkilökohtaisista syistä; aviomies on vankilassa ja lapset on lähetetty turvaan salassa pidettävään paikkaan.

Aivan kuten Ukrainassa myös Valko-Venäjän uutiskuvissa ovat nousseet esille rohkeat, kirkuvat naiset. Ylelle antamassaan haastattelussa Tsihanouskaja on sanonut, että naisten esiinnousun seuraaminen on ollut kaikkein inspiroivinta tässä kriisissä. Hän muistuttaa, että naiset eivät kuulu keittiöön, vaan hekin ovat taistelijoita. Naiset voivat seistä miesten rinnalla, mutta myös heidän edessään, kuten uutiskuvista on nähty.

Syyskuun ensimmäisellä viikolla tuhannet naiset marssivat Minskin halki huutaen iskulauseita. Kymmenen päivää myöhemmin yli 2 000 kimaltaviin vaatteisiin pukeutunutta naista osoitti mieltään, ja heistä satoja pidätettiin.

Jo elokuussa presidentti Sauli Niinistö sanoi Valko-Venäjän valkoisiin pukeutuneiden naisten johtaman mielenosoituksen liikuttaneen ja järkyttäneen häntä.

Meille on piirretty malli, jossa kirkuva nainen on raukka, mutta karjuva mies esikuva. Tasa-arvo, ja oikeus olla se mitä on, vaikuttaa nykyään kaikkialla, jopa Valko-Venäjän mielenosoituksissa. Kirkuvien naisten lauma repimässä maskeja pois pidättäjien kasvoilta ei hevillä häivy mielestä. Mitään erikoisoikeuksia vahvat naiset eivät kuitenkaan saa. Venäläinen toimittaja Anna Politkovskajan selvisi myrkytyksestä syyskuussa 2004, mutta kaksi vuotta myöhemmin hänet ammuttiin asuinkerrostalonsa hissiin Moskovassa.