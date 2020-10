Suomalaiset rauhanturvaajat pois Afganistanista ehkä jo ensi keväänä – Afrikan suuntaan kasvaa paine lähettää lisää väkeä

Puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.) on tyytyväinen, ettei yhdestäkään varuskunnasta tullut koronalinkoa. Sairastuneiden määrä on pysynyt pienenä, mutta toinen aalto on antanut merkkejään. Meillä on nyt reilu kourallinen varusmiehiä ja kantahenkilöstöön kuuluvia sairastuneina.

Arttu Laitala