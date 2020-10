Kruunupyyläinen Peter Albäck ennustaa, että Paavo Väyrysen johdolla puolue saa takaisin perussuomalaisille menettämänsä äänestäjät: "Keskusta tarvitsee johtohahmon"

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

KRUUNUPYY

Keskustan kaksikielisen piirijärjestön kruunupyyläisen puheenjohtajan Peter Albäckin mukaan Paavo Väyrysen valinta puoluehallitukseen näkyy puolueen kannatuksessa myönteisesti.

– Politiikassa tarvitaan kokeneita tekijöitä ja keskusta tarvitsee johtohahmon. Väyrysellä on aina ollut hyviä ideoita ja hän on riitatilanteissa hyvä sovittelija. Hän saa porukan yhtenäiseksi, sanoo Albäck.

Albäck ennustaa, että Väyrysen johdolla puolue saa takaisin perussuomalaisille menettämänsä äänestäjät.

– Puolueeseen on tullut etelästä liberaaleja suuntauksia ja sama ryhmä on haikaillut suurkaupunkien puolueeksi, mikä ei tule koskaan onnistumaan. Keskusta on ollut ja on edelleen maaseudulla asuvien ihmisten puolue, sanoo Albäck.

Albäck uskoo, että Väyrysen johdolla poistetaan Venäjän-pakotteet.

– Idioottimaisella boikotilla ei ole saatu mitään aikaan, mutta sillä on tehty valtavaa hallaa maataloudelle ja kaupalle. Serbia ei mennyt pakotteisiin mukaan ja Suomenkin olisi pitänyt anoa vastaavaa poikkeusta. Kyllä se olisi hyväksytty, uskoo Albäck.

Hän toivoo, että puoluehallitus näkee Väyrysen tulon mahdollisuutena eikä uhkana. Vanhat kiistat on sovittava.

– Paavoa ei saa väheksyä ja syrjiä. Meidän on käytävä avointa keskustelua puolueen linjasta, toivoo Albäck.

Väyrynen perusti viime vuosikymmenen lopulla kaksi puoluetta jouduttuaan erimielisyyksiin keskustan kanssa.

Vuonna 2016 hän perusti kansalaispuolueen, josta hänet erotettiin kaksi vuotta myöhemmin tilinkäyttöön liittyvien epäselvyyksien takia. Tämän jälkeen hän perusti Seitsemän tähden liikkeen, josta hän erosi vuonna 2019.

Keväällä 2020 Väyrynen palasi keskustaan liittymällä Maalahden paikallisosaston jäseneksi. Maalahden osasto kuuluu kaksikieliseen (ent. ruotsinkieliseen) piirijärjestöön, jonka toiminnanjohtaja on Peter Albäck.

Väyrynen nousi puoluehallitukseen kaksikielisen piirin edustajana.

Piirihallitus on arvostellut puoluejohtoa vanhojen periaatteiden hylkäämisestä, ja katsoo, että ruotsinkielisen piirin tuen lakkautus vuonna 2017 oli kosto kritiikistä.

Albäck on tällä hetkellä toiminnanjohtajan tehtävästään lomautettu, koska piirillä ei ole varaa maksaa toiminnanjohtajan palkkaa.

Albäck on tehnyt puolueen sisällä tapahtuneesta kielellisestä ja poliittisesta syrjinnästä kantelun yhdenvertaisuusvaltuutetulle.