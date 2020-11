Lukijan mielipide: Osuuko oppivelvollisuuslain uudistus oikeaan kipupisteeseen?

Hallitus on jättänyt esityksensä oppivelvollisuuslakiin, jossa esitetään oppivelvollisuuden laajentamista siihen päivään saakka, kunnes nuori täyttää 18 vuotta. Lisäksi toisen asteen koulutus on maksutonta sen kalenterivuoden loppuun, jolloin nuori täyttää 20 vuotta. Hallitus esittää myös nivelvaiheen koulutuksen uudistamista tutkintoon valmentavaksi koulutukseksi.

On erittäin hyvä asia, että jokaiselle nuorelle on tavoitteena vähintään toisen asteen tutkinto tässä maailmantilanteessa, jossa koulutus on yhä tärkeämmässä roolissa koko elämän ajan ja jokainen on jatkuvan oppimisen polulla. Toisen asteen tutkinto antaakin nuorelle elintärkeitä valmiuksia työelämään ja jatko-opintoihin.

Huolestuttavaa kuitenkin on se, että Opetushallituksen selvityksen mukaan meillä on jo tällä hetkellä noin 4000 oppilasta, jotka laiminlyövät oppivelvollisuutensa suorittamisen. Tämän ryhmän asemaa oppivelvollisuuden laajennus ei auta lainkaan. Tässä tulisikin vakavasti pohtia, mikä olisi järkevintä julkisten varojen käyttöä. Talouden näkökulmasta oppivelvollisuuden laajentaminen täysimääräisenä lisäisi kustannuksia 124 miljoonaa euroa vuodesta 2024 alkaen. Tästä kokonaisuudesta 81 miljoonaa euroa kohdentuisi oppimateriaaleihin. Koulumatkatukiin 27,5 miljoona euroa ja vain loppuosa, 15,5 miljoonaa euroa, kohdentuisi ohjaustyöhön.

Mielestäni tässä uudistusesityksessä verovarojen kohdentaminen ei kuitenkaan osu ihan maaliin. Painopistettä varojen kohdentamisessa tulisi uudelleen tarkastella ohjauksen ja oppimateriaalien painopisteiden suhteen. Maailman digitalisoituessa osa käytettävästä materiaalista voidaan tuottaa prosessinomaisesti opetus- ja ohjaustilanteissa. Maailman muutosvauhti on kova ja digitaalinen materiaali mahdollistaa skaalausedun, joka jättää monet työvaiheet sivuun perinteiseen tuotantotapaan verrattuna.

Olisiko tehokkaampaa kohdentaa varatut määrärahat ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin? Varhaiset vuodet lapsen kehityksessä ja kasvussa ovat tutkimusten valossa valtavan merkityksellisiä oppimiselle. Mielestäni laadukas, pedagogisesti vahva varhaiskasvatus ja sitä seuraava perusopetus antavat vahvan pohjan elämänhallinnalle ja oppimiselle. Tärkeää on myös nivelvaihe perusopetuksen ja toisen välillä riittävät ohjaus- ja tukipalvelut sekä niiden riittävä resursointi.

Useat arvostetut kasvatustieteilijät ovatkin laajalti epäilleet koko uudistuksen jäävän kauas asetetuista tavoitteista ja he ryhmänä ehdottivatkin jo viime keväänä, että lakiuudistusta olisi syytä myöhentää tai kokonaan siitä luopua (HS. 10.4.2020). Samaa mieltä on myös lainsäädännön arviointineuvosto, joka nosti esiin toisen asteen opintojen keskeyttämisen (VNK 23.9.). Heidän mukaansa esityksessä tulisi arvioida muita vaihtoehtoja sekä niiden aiheuttamia hyötyjä.

Myös Suomen Kuntaliitto on esittänyt huolensa oppivelvollisuuslain lopullisesta hintalapusta, ja lausunnossaan he kiinnittävät huomionsa kustannusten lopulliseen riittävyyteen (Kuntaliitto, 28.5.). Kuntaliitto kiinnittää huomiota siihen, että mikäli valtion rahoitus on alimittaista, niin uudistuksen lopputulos saattaa olla käytännössä päinvastainen. Tämähän tarkoittaisi koronakriisin talousvaikutusten kanssa kamppaileville kunnille kovia päätöksiä kouluverkon ja ryhmäkokojen suhteen.

Oikein kohdennetut ohjaustoimenpiteet tuottavat hedelmää. Sen olen opettajana työskennellessäni saanut useasti todeta – jokainen nuori ansaitsee saada tukea ja ohjausta.

Henry Paananen (kok.), lehtori, FM

Kokkola