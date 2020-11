Korona pysäytti kasvun – Tältä näyttää autioitunut Helsinki-Vantaan lentokenttä, jonka läpi kulki viime vuonna lähes 22 miljoonaa matkustajaa Maakuntalennot vaakalaudalla

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Käytävillä kaikuu ohjeistus koronavirukselta suojautumiseen perjantaina 13. marraskuuta. Useimmat liikkeet on suljettu, mutta osa karkkeja ja alkoholia myyvistä tax free -myymälöistä on auki. Asiakkaita tosin ei näy.

Turvatarkastus sujuu nopeasti, sillä jonoa ei ole.

Käytäville on jo asennettu joulukoristeet, mutta Britanniasta ja Espanjasta saapuvat jouluturistit tuskin parveilevat selfieitä ottamassa tänä vuonna.

Helsinki-Vantaan lentoasemalla on epätodellinen tunnelma. Pohjois-Euroopan johtavalla vaihtolentokentällä on vain muutamia, maskeihin sonnustautuneita matkustajia. Lomamatkailijat ovat poissa, ja nyt kentällä asioi lähinnä työmatkalaisia ja muita, joille matkustaminen on välttämätöntä.

Kahvilassa istuva Pirkko Hoikkala on lähdössä viettämään syyslomaa Ouluun. Kyseessä on Hoikkalan ensimmäinen lento sen jälkeen, kun pandemia puhkesi.

– Kotimaan lomailua tässä kannatetaan, Hoikkala sanoo.

Kotimaan matkailu ei kuitenkaan riitä kompensoimaan huvenneita matkustajamääriä. Vuosi sitten kentän lähtö- ja saapumisaulojen läpi olisi kulkenut noin 60 000 matkustajaa vuorokaudessa. Yhteensä kentän läpi kulki lähes 22 miljoonaa matkustajaa vuonna 2019. Nyt puhutaan jopa alle 5 000 matkustajasta päivässä, lentoaseman johtaja Ulla Lettijeff kertoo.

– Syyslomallakin kasvua näkyi hirveän vähän.

Lettijeff aloitti työnsä helmikuussa 2020. Tuolloin Kiinasta oli jo kantautunut huolestuttavia uutisia, ja Lapissa oli todettu Suomen ensimmäinen koronatartunta. Kriisiin varauduttiin, mutta ei siihen, kuinka pitkäkestoinen se lopulta olisi.

Matkustajamäärät olivat Lettijeffin tullessa tehtäväänsä kasvaneet jatkuvasti vuodesta 2012. Finavia oli aloittanut vuonna 2014 yli miljardin euron investoinnin Helsinki-Vantaan kehitysohjelmaan, jonka myötä kenttää on laajennettu huomattavasti. Kolmen viime vuoden aikana non-Schengen-alueelle on avattu uudet länsi- ja eteläsiivet.

Uusia reittejä oli avattu, ja erityisesti tähdättiin pitkien matkojen vaihtolentoja palvelevan kentän rakentamiseen.

Sitten Maailman terveysjärjestö WHO julisti koronaviruksen leviämisen maaliskuussa 2020 pandemiaksi, ja useat maat alkoivat sulkea rajojaan.

Nykyään jonoja syntyy lähtöselvitystiskien sijaan lähinnä koronatestauspisteille.

Vantaan kaupunki perusti Helsinki-Vantaalle kesällä lähtöaulan toiseen kerrokseen testauspisteen, minkä lisäksi lentokentän tuloaulassa ovat vastassa koronakoirat. Saapuessaan tuloaulaan matkustajat kulkevat koronaneuvontapisteen ohi.

Bistrot-kahvilan tiskin takana työskentelevä HMSHost Finlandin ruoka- ja juomakoordinaattori Matti Pirinen toteaa, että hiljaista on ollut.

– Jos kentällä ei olisi työntekijöitä, varmaan tämäkin kahvila olisi kiinni.

Helsinki-Vantaalla oli lokakuussa 92 prosenttia vähemmän matkustajia vuoden takaiseen verrattuna.

Uutuuttaan kiiltävät non-Schengen-alueen länsi- ja eteläsiipi on suljettu. Kolmesta kiitotiestä kaksi on käytössä. Lentoja ei lähde tai saavu öisin. Ennen kenttä oli toiminnassa 24 tuntia vuorokaudessa ja 365 vuorokautta vuodessa, Lettijeff luonnehtii.

Lettijeffin mukaan pyrkimyksenä on pitää edes joitakin liikkeitä ja palveluita auki. Finavia on Lettijeffin mukaan tullut yrityksiä vastaan esimerkiksi vuokrissa.

– Nyt yritetään keskittyä siihen, että pysytään hengissä ja löydetään tapa, millä yrittäjät pääsevät aukaisemaan kauppoja ja palveluita, kun lentoliikenne vilkastuu. Ei tässä paljon kassa kilise.

Lettijeffin mukaan yksi huolenaihe on se, säilyttääkö Helsinki-Vantaa asemansa Pohjoismaiden johtavana kaukoyhteyskenttänä. Helsinki-Vantaa myös kasvoi pohjoismaisia sisarkenttiään nopeammin ennen pandemiaa.

Tulevaisuuteen kuitenkin suhtaudutaan toiveikkaasti, Lettijeff kertoo. Esimerkiksi terminaali 2:n laajennustyöt ovat edelleen käynnissä, millä on myös positiivisia työllisyysvaikutuksia.

– Olemme varautuneet siihen, että talvikausi on todella hiljainen. Ensi vuoden loppupuolelle odotamme jo pientä vilkastumista. Mutta emme pääse lähellekään vuoden 2019 volyymiä. Siihen menee vuosia.

Helsinki-Vantaan lentokenttä ei ennen koronapandemiaa ollut Suomen ainoa kasvava lentokenttä. Esimerkiksi Lapissa saatiin viime vuonna päätökseen 55 miljoonan euron Rovaniemen, Kittilän ja Ivalon lentokenttien kehityshanke.

Helsinki-Vantaan lentokentän ahdinko ja matkustajamäärien lasku kuitenkin säteilevät myös muualle Suomeen. Vaakalaudalla on erityisesti lennot viidelle maakuntakentälle Jyväskylään, Kokkolaan, Kemiin, Kajaaniin ja Joensuuhun.

Finnair joutui huhtikuussa sopeuttamaan lentämistään koronapandemian ja matkustusrajoitusten aiheuttamaan vähentyneeseen kysyntään ja lopetti lennot näihin kaupunkeihin. Kyseiset reitit olivat heikon kysynnän vuoksi silloisillakin vuoromäärillä kannattavuudeltaan haasteellisia jo ennen koronapandemiaa.

Lentoyhtiö ilmoitti syyskuussa, että se lentää kyseisille kentille vielä talvikauden eli lokakuun lopusta maaliskuun 2021 loppuun saakka. Tämän jälkeen yhtiö lopettaa kaupalliset lennot näihin kaupunkeihin.

Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (sd.) oli perustanut elokuussa työryhmän selvittämään, millä tavalla lentoliikenne uhan alla oleviin kaupunkeihin turvataan. Työryhmä esittää, että valtio ostaisi lentoliikennettä kyseisille kentille.

Valtion tuesta päätetään vuoden 2021 täydentävän talousarviokäsittelyn yhteydessä. Lännen Median tietojen mukaan asiaa on määrä käsitellä valtioneuvoston istunnossa torstaina 19. marraskuuta.

Kilpailutuksen jälkeen vuoden 2021 loppuun voimassa oleva tilapäisratkaisu tarjoaisi aikaa pidemmän aikavälin ratkaisulle sekä uusien markkinaehtoisten mallien kehittämiseen koronapandemian aiheuttaman akuutin kriisitilanteen yli.

Tuen tarkoituksena on edistää alueiden työllisyyttä ja vientiteollisuuden elpymistä sekä turvata lentoliikenteen riittävä alueellinen saavutettavuus tilanteessa, jossa lentoliikenne Suomesta maailmalle muutenkin alkaa elpyä.