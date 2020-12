Ylivieskan kaupungilla harvinainen ongelma

Ylivieskan kaupungin on toistaiseksi pakko investoida isosti, vaikka toiveissa on normaaliin aikaan palaaminen. Ylivieska sulkee isot investointihanat sen jälkeen, kun Taanilan ja Kaisaniemen jättikoulut ensi vuonna valmistuvat. Tavanomainen euromäärä on noin viiden miljoonan euron vuotuinen investointitaso.

Ensi vuonna kaupunki investoi kuitenkin vielä 16 miljoonaa, josta koulut vievät leijonanosan. Vähäkankaan uutta koulua aletaan suunnitella noin vuoden kuluttua ja on ihan normaalia, että uusiakin suunnitelmia tehdään.

Kuntien talousarvion tekeminen ei ole yksinkertaista. Sen tietää myös Ylivieskan kaupunginjohtaja Maria Sorvisto. Tänäkin syksynä on ollut haasteellista laatia talousarviota, kun tilannekuva on muuttunut useaan kertaan, hän toteaa Keskipohjanmaan ja Kalajokilaakson haastattelussa.

Vaikka kuntien kireä talous on yhteistä käytännössä kaikkialla, voivat syyt vaihdella. Ylivieskassa väestö kasvaa, mikä ei ole ihan tavallinen "ongelma". Väestönkasvu tuo monia hyviä asioita tullessaan ja investoinnit ovat luonteeltaan toisenlaisia kuin monella muulla paikkakunnalla.

Oman osuutensa tuo tietysti tällä hetkellä koronapandemia, joka tietää epävarmuutta monesta asiasta. Rokotteita ja sitä kautta pandemiatilanteen laukeamista odotetaan myös kauppakaupunki Ylivieskassa. Helpotusta tälle vuodelle toi loppusyksystä valtiolta saatu harkinnanvarainen 1,5 miljoonan tuki.

Ylivieskan talousarvio ja taloussuunnitelma ovat valtuustokäsittelyssä ensi maanantaina.