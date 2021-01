Pekka Pöllänen nimitetty Kokkolassa ja Pietarsaaressa toimivan Adolf Lahden uudeksi toimitusjohtajaksi – Seuraa tehtävässään Joakim Laxåbackia

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Pekka Pöllänen on nimitetty Oy Adolf Lahti Yxpila Ab:n uudeksi toimitusjohtajaksi. Hän aloittaa tehtävässään 1.3.2021 ja seuraa tehtävässään Joakim Laxåbackia, joka siirtyy KWH Logisticsin liiketoimintajohtajaksi.

Pöllänen on koulutukseltaan metsätalousinsinööri ja on työskennellyt Adolf Lahdella vuodesta 2017. Hän on toiminut sekä myynti- että aluejohtajana.

Näissä tehtävissä Pöllänen on vastannut Adolf Lahden myynnistä, markkinoinnista sekä operatiivisen toiminnan johtamisesta Etelä-Suomen alueella. Hänellä on myös laaja ja pitkä työhistoria puunhankinnan logistiikan eri tehtävissä UPM Kymmene Metsän palveluksessa. Siellä hän toimi viimeksi resurssipäällikkönä.

Pöllänen vastaa Adolf Lahden toimitusjohtajan tehtävästä. Hänen pääasialliset asemapaikkansa tulevat olemaan Hämeenlinna ja pääkaupunkiseutu.

Adolf Lahti on konealan yritys ja osa perheomisteista KWH Groupia. Adolf Lahti toimii 20 toimipisteessä. Lähimmät ovat Kokkolassa ja Pietarsaaressa.