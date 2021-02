Raimo Hentelän mielipide: Kokkotyösäätiön voitto ei näy

Kokkotyösäätiön tekemästä arvokkaasta työstä on ollut useita ansiokkaita kirjoituksia viime päivinä. Säätiö auttaa henkilöitä, joilla syystä tai toisesta on vaikeuksia löytää oma paikkansa yhteiskunnassa. Moni myös tulee autetuksi. Nyt säätiötä uhkaa mahdollisesti alasajo huonon taloudellisen tilanteen johdosta. Viime vuosina kaupunki on pannut säätiöön rahaa keskimäärin 100 tuhatta euroa. Tosin se myös epäsi pari vuotta sitten säätiön EU-hankkeiden kuntarahan aiheuttaen n. 300 tuhannen euron menetykset.

Säätiön ongelma on se, että vaikka se tekee arvokasta työtä ja hyvää taloudellista tulosta, niin tulos ei näy sen kirjanpidossa. Kustannukset ovat säätiön kustannuksia, mutta voiton saavat Soite ja kaupunki. Kaupunki säästää työttömien sakkomaksuissa ja saa lisää verotuloja työllistyneiden verotuloista. Varovaisen arvion mukaan kaupungin rahoja säästyy ehkäpä miljoona euroa vuodessa. Tämä lienee alakanttiin. Esitin tarkemmat perustelut tälle väitteelle lehdessänne 15.6.

Onko Kokkolalla varaa antaa tällaisen kultakimpaleen ajautua alas? Mielestäni ei. Miten toiminta pelastetaan? Olisi mielenkiintoista nähdä säätiön hyödyistä ja haitoista tehty tutkimus tai opinnäytetyö. Tarttuisiko joku taho korkeakouluissa syöttiin, niin ei tarvitsisi arvailla?

Raimo Hentelä

Kokkola