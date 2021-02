Poliittiset voimasuhteet selkeät Halsualla kuntavaalien alla: Keskusta pysynyt pitkään vallankahvassa, kaksi puoluetta pienellä edustuksella valtuustossa



Halsuan kunnanvaltuustossa on 15 valtuutettua.

Puoluekirjo on vähäinen. Niin on puolueiden välisten voimasuhteiden variaatiokin: valta on sitkeästi keskustan näpeissä.