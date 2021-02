Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Suomen ulkopolitiikassa sama linja, presidentillä ja pääministerillä erilainen toimintatapa

Keskustelu Suomen ulkopolitiikan hoitamisesta on jatkunut viime viikkoina akselilla tasavallan presidentti Sauli Niinistö – pääministeri Sanna Marin.

Itse ulkopolitiikan linjasta ei ole kyse. Siitä vallitsee laaja yksimielisyys. Sen sijaan eri sukupolvien poliitikkojen tapa toimia poikkeaa radikaalisti toisistaan.

Presidentti Niinistö edustaa ulkopolitiikan teon pitkää linjaa, joka kumpuaa aina J. K. Paasikiven ja Urho Kekkosen ajoista. Suurten eleiden sijasta ulkopolitiikkaa harjoitetaan hyvin käytännönläheisesti. Varsinkin aroiksi koetut asiat hoidetaan kahdenvälisissä keskusteluissa.

Tähän pitkään perinteeseen peilaten pääministeri Marinin nopeat tviitit esimerkiksi venäläisen oppositiojohtaja Aleksei Navalnyin kohtelusta tai Kiinan uiguurivähemmistöön kohdistamasta brutaalista politiikasta ovat uusi toimintatapa.

Russian opposition politician @Navalny must be released without delay. Also others arrested at his arrival should be freed. Russia should investigate Navalny’s poisoning, protect rights of opposition which belongs to any democracy.