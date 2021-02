Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Mikä yhdistää Beatlesin Blackbirdia ja The Holliesin kappaletta He Ain't Heavy He's My Brother? Ne molemmat löytyvät Kruunupyyn lukion seinämaalauksesta, jonka kokkolalainen Tom Tiainen sai valmiiksi viime viikolla. Opettajan työstä eläkkeelle jäänyt Tiainen ei ole jättänyt mieluista koulumiljöötä. Lukion muraali on jo hänen neljäs seinämaalauksensa Kruunupyyn kouluille. Kolme ensimmäistä hän maalasi yläkouluun.

Vaikka molemmat kappaleet kumpuavat Tiaisen nuoruudesta, niiden sanoma on ajaton.

Blackbird eli mustarastas laulaa sydänyössä kertoen yhdestä kauniista hetkestä ja sen herättämistä tunteista.

– Kaikki mitä olen tähän mennessä kokenut, on johtanut minut tähän hetkeen. Näin se menee: "All your life. You were only waiting for this moment to arise".

"He Ain't Heavy He's My Brother" kertoo puolestaan orpokodin tunnuskuvasta, jossa vanhempi poika kantaa nuorempaa ja toteaa, ettei taakka ole painava, koska reppuselässä on veli.

Tästä kaikki alkoi. Taiteilija Tom Tiainen maalasi ensimmäisen muraalin vuonna 2019 Ådalenin koululle sata vuotta täyttäneen Suomen kunniaksi. MARKKU JOKELA

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Kruunupyyn lukion rehtori Viola Storbacka kiittelee Svenska kultturfondenia tuesta, joka mahdollisti tilaustyön Tom Tiaiselta. Rehtori toivoi muraalin käsittelevän lukion arvoja, joita hän luetteli kymmenkunta. Nuo kaksi esimerkkisanoitusta käsittelivät etiikkaa.

Tiainen lähti kehittelemään seinämaalausta Firenzessä näkemänsä italialaisen renessanssimaalarin Sandro Botticellin maalauksen pohjalta.

– Kevät eli La Primavera esittää Venus-jumalatarta kevätpuutarhassa muiden Kreikan mytologian hahmojen keskellä. Lainasin noita hahmoja mukaan maalaukseen. Toki muutin kasvoja ja vaatetuskin on modernimpi, kertoo Tiainen. Hän halusi teokseen mukaan myös renessanssiajalle tyypillisiä jekkuja. Taiteilija on muun muassa piilottanut itsensä teokseen, samoin koulun.

Muraali on tällä kertaa pyöreä, halkaisijaltaan kaksi ja puoli metriä.

– Tilassa on paljon neliskanttisia elementtejä, siksi se saa olla pyöreä.

Muraali kertoo tarinoita ja pohtii koulun arvomaailmaa. Jälleen kerran oppilaat saivat seurata työn edistymistä.

– Puutarhalapion olin maalannut aivan väärin ja siitä minulle huomautettiin. Maalasin sen oikeaan asentoon seuraavana päivänä.

Yksityiskohta vesiaiheisesta muraalista. Tom Tiainen

Tom Tiaisesta tuli muraalimaalari vahingossa. Kaikki lähti liikkeelle siitä, kun Kruunupuun yläkoulun rehtori tilasi häneltä seinämaalauksen Ådalenin kouluun 100 vuotta juhlivan Suomen kunniaksi. Viitisen metriä pitkä ja kolmisen metriä korkea seinämaalaus portaikon seinälle valmistui luonnollisesti itsenäisyyspäiväksi.

Seuraavana vuonna hän maalasi hän maalasi Ådalenin koulun portaikkoon kolme vuodenaikaa. Kun toimittaja peräsi neljättä, Tiainen vastasi, että sehän on tuossa, portaikon ikkunassa – kesä on aina koulun ulkopuolella.

Kun vuodenajat valmistui, Tiaisella oli jo katsottuna kolmas vapaa seinä ja niin vain kävi, että sinne hän maalasi seuraavana vuonna Sinisen planeetan.

– Sekin on aika iso muraali, kaksi metriä korkea ja kuusitoista pitkä.

Seinämaalaukseen tuli runsaasti eri osia, jotka kaikki käsittelevät vettä. Taiteilija ammensi niihin muistoja lapsuudesta ja nuoruudesta – aikuisuudestakin.

– Halusin, että kuvat koskettaisivat katsojaa tuttuudellaan. Muraali vie ajatukset siihen, kuinka tärkeää vesi meille on. Ilman vettä ei ole elämää. On tärkeää, että suojelemme maailman vesistöjä.Nyt on aika jättää koulumaailma. Tom Tiainen on luvannut maalata ensi talvena Folkhälsanin hoivakodin dementiaosastolle seinämaalauksen. Suunnittelutyö käynnistyy pikkuhiljaa, vasta mitat ovat selvillä – 2,5 x 3 metriä.

– On hyvä, että minulla on aikaa suunnitteluun. Yleensä ne ensimmäiseksi mieleen tulleet ideat eivät ole niitä parhaita.