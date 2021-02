Ylivieskan kaupunki varautuu hiihtolomaviikolla alkaviin sulkutoimenpiteisiin – Rajoitustoimet pysyvät ensi viikolla ennallaan

Perjantaina kokoontunut Ylivieskan kaupungin laajennettu johtoryhmä päätti pitää nykyiset rajoitukset voimassa ensi viikon ajan.

– Valmistaudumme siirtymään valtioneuvoston suosituksen mukaisesti poikkeusolojen sulkuun 8.3. alkaen. Koska ajankohta on meillä talvilomaviikko, suurimmat vaikutukset toimintoihin tulevat olemaan meillä viikosta 11 (15.3.) alkaen, kertoo kaupunki tiedotteessaan.

Alueellinen koronakoordinaatioryhmä kokoontui perjantaina ylimääräiseen kokoukseen. Ryhmä ei tällä erää linjannut muutoksia alueen koronasuosituksiin, vaan totesi, että tilannetta tarkastellaan seuraavan kerran tiistaina 2.3. Pohjois-Pohjanmaa on epidemian kiihtymisvaiheessa, joten alueella valmistaudutaan valtioneuvoston suosituksen mukaisesti sulkuvaiheen toimenpiteiden käyttöönottoon 8.3. alkaen.

Ylivieskan kaupungin laajennettu johtoryhmä kokoontuu seuraavan kerran keskiviikkona 3.3.

– Ylivieskassa on tällä viikolla todettu kaksi koronavirustapausta ja molempien altistuneet on tavoitettu ja asetettu karanteeniin. Tilanne on kaupungissamme edelleen rauhallinen, jatkaa kaupunki tiedotteessaan.

Tältä pohjalta se pitää nykyiset koronatoimet voimassa 7.3. saakka. Niihin kuuluu muun muassa seuraavaa:

Ylivieskassa toimivien seurojen ja yhdistysten alle 18-vuotiaiden ohjattu ryhmäharrastustoiminta kaupungin sisäliikuntatiloissa ja jäähallissa on mahdollista maksimissaan 20 henkilön ryhmissä. Harrasteryhmät vastaavat siitä, että vuorojen vaihtuessa ryhmät eivät kohtaa.

Uimahalli on avoinna erityisjärjestelyin kävijämäärää rajoittaen.

Lajiliittojen alaista ottelu- ja kilpailutoimintaa voidaan järjestää ilman yleisöä sisätiloissa, mukaan lukien jäähalli.

Kilpa- ja huippu-urheilun harjoittelumahdollisuudet turvataan erityisjärjestelyin.

Yli 18-vuotiaiden harrasteryhmien rajoitukset pysyvät ennallaan Pohjois-Pohjanmaan alueellisen koordinaatioryhmän suosituksen mukaisesti.