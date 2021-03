THL: Uusia koronatartuntoja todettu 648 – Epidemia jatkaa kiihtymistään

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Helsinki

Suomessa on todettu 648 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Kahden viime viikon aikana tartuntoja on todettu yhteensä 8 267, kun edeltävien kahden viikon aikana niitä todettiin 6 023. Epidemia on siis jatkanut kiihtymistään, tartuntoja oli kahdessa viikossa yli 2 200 enemmän kuin edeltävillä kahdella viikolla.

Koronaviruksen ilmaantuvuus on nyt Suomessa yli 146 tartuntaa sataatuhatta asukasta kohden kahdessa viikossa. Korkein ilmaantuvuus on Ahvenanmaalla, jonka ilmaantuvuusluku on peräti 457. Manner-Suomessa suurinta koronan ilmaantuvuus on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) alueella, missä ilmaantuvuus on yli 290. Suhteessa väkilukuun vähiten koronatartuntoja on todettu kahdessa viikossa Kainuussa. Kainuun ilmaantuvuusluku on noin 11.

Koronatartuntoja on raportoitu Suomessa nyt yhteensä 61 552.

Paikkakunnista eniten tartuntoja raportoitiin vuorokaudessa Helsingissä. Pääkaupungin tartuntamäärä nousi yli 200:lla ja on nyt yhteensä hieman vajaat 18 000.

Vahvasti koronavirus leviää myös Vantaalla, jonka tartuntamäärä on tällä erää yhteensä yli 7 100. Espoossa on kirjattu yli 5 900 koronatartuntaa.

Suomessa on tehty tähän mennessä yli 3,45 miljoonaa koronatestiä.