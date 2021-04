Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Kokkolan seutu hyötyy akkutehtaasta – Nyt ei kannata kadehtia Vaasaa vaan ottaa kaikki irti

Vaasaan rakennettava akkutehdas vaikuttanee usealla tavalla myös Keski-Pohjanmaalla ja Kokkolan seudulla. Monella taholla myhäillään tytyväisinä, ja Vaasasta kannattaakin ottaa kaikki irti. Kateus ei nyt kannata. Johtaja Paula Erkkilä Pohjanmaan kauppakamarista kuvaili sosiaalisessa mediassa Vaasan investointia länsirannikon akkuklusterin vahvistumiseksi. Hanke sopiikin Suomen akkustrategiaan oikein hyvin.

Brittiläinen pörssiyhtiö Johnson Matthey on siis aloittanut alkuvaiheen suunnittelun akkumateriaalitehtaan rakentamiseksi Vaasaan. Meidänkin alueemme ministerit Anna-Maja Henriksson (r.) ja Mika Lintilä (kesk.) hehkuttivat maanantaina tuoreeltaan tyytyväisyyttä. Oikeusministeri Henriksson viittasi kestävään kasvuun. Elinkeinoministeri Lintilä kommentoi akkutehdasta sanomalla, että pitkäjänteinen työ suomalaisen akkualan ja ennustettavan investointiympäristön hyväksi merkitsee uutta kasvunäkymää koko maahan.

Kokkolan kehitysjohtaja Jonne Sandberg uskoo, että akkuteollisuuden investointeja tulee myös Kokkolaan. Kokkola tavoittelee luonnollisesti menestystä akkuteollisuudessa. Kaivosyhtiö Keliber suunnittelee jalostavansa Kokkolassa litiumia, jonka esiintymät sijaitsevat Kaustisella, Kokkolassa ja Kruunupyyssä. Keliberin tavoitteena on aloittaa akkulaatuisen litiumhydroksidin tuotanto vuonna 2024.

Konkreettisia hyviä puolia on syytä tuoda esiin nimenomaan nyt. Yksi sellainen on ammattikorkeakoulu Centriaan suunniteltu muuntokoulutus. Centrian hallitus käsittelee ensi viikon tiistaina kokonaan uuden muuntokoulutuksen aloittamista. Koulutus on tarkoitettu insinööreille, jotka haluavat opiskella sähköinsinööriksi (AMK) tai kemiantekniikan insinööriksi (AMK) suuntautumisvaihtoehtona akkuosaaminen. Centriassa on alkamassa 25-30 henkilön insinöörikoulutus, jonka opinnot vaikuttavat vastaavan täsmälleen alan työvoimatarpeeseen.

Oppilaitosten ja yrityselämän yhteistyöstä ja akkualan merkityksestä kertonee aikataulujen joustavuus. Jos Vaasan tehdas aukeaa suunniteltua aikaisemmin, otetaan se huomioon koulutuksen aikataulussa.