Seppo Luokkalan urheilukolumni: Kuka saa parhaat pomput Mestiksen finaalissa?

Kun on aikeissa esimerkiksi seuraavana päivänä kirjoittaa jotakin kolumnipalstalle, tulee aihetta pyöriteltyä etukäteen korvien välissä paremman huvin puutteessa. Joskus tekele on vähintään puoleksi valmis hommaan varsinaisesti ryhdyttäessä.

Usein käy kuitenkin niin, että ilmenee muuttujia. Seikka ei olekaan lopulta niin saletti, miltä se näytti hetki sitten. Näin kävi lauantaina.

Kiekko pomppi Kokkolan Hermeksen maaliin kapteenin housun puntista ja toinen maalivahdin takaraivon kautta. Vasta alkanut peli oli hetkessä numeroissa 4–1. Siinä vaiheessa alkoi peli näyttää selvältä. Samalla käynnistyi tahtomattaan tämän kolumnin hahmottelu. Ja aivan turhaan.

Kolmen maalin tappioasema 16 minuutissa lannistaisi aika monen joukkueen. Vaan ei Hermestä. Kun Imatran Ketterä oli omat pomppunsa hyödyntänyt, oli vierasjoukkueen vuoro. Ja se vuoro kestikin pitkään.

Kahdeksan maalia on paljon pelattiinpa mitä pallopeliä tahansa. Kun ne tekee yhteen pötköön, riittää se suurella todennäköisyydellä ottelun voittamiseen. Hermeksen kannalta verraton päädystä maalin katon kautta maaliviivan tuntumaan pudonnut kiekko, jonka Henri Limma survoi reppuun, käynnisti ällistyttävän kahdeksan täysosuman suman.

Ei ihme, että vain yksi paljon parjatun "uhkapelin" harrastaja oli merkinnyt maaliluvut oikein tulosveikkauksessaan. Lauantaisen Mestis-finaalin tulos 5–9 toi hänelle 4410 euroa. Onnittelut voittajalle.

Voittajaa ei kuitenkaan vielä onnitella rikkonaisen Mestis-kauden osalta. Peli tai kaksi on yhä jäljellä, eli ammattimiesten kielellä matka jatkuu.

Etu kiepsahti jo toisen kerran Hermekselle. Edun kokoluokka on nyt aiempaa isompi. Nyt pitää voittaa enää yksi ottelu, kun edellisen ryöstöretken jälkeen tarvittiin tuplamäärä voittoja.

Hermeksen matkalla on ollut niin ihmeellisiä käänteitä, että lopputuloksen arvailu on aika turhaa tässä vaiheessa. Mikään ei ole varmaa ennen viimeistä vihellystä. Kävipä tiistaina (ja torstaina) miten tahansa, on Hermes ilman muuta voittaja. Siltä ei odotettu kauden alussa mitään, eikä yhtään sen enempää pudotuspelien alkaessa.

Hermes on voittaja ja samalla suuri häviäjä. Ainekset melkoiseen kiekkobuumiin olisivat olleet olemassa, mutta kun ei. Koronarajoitukset ja uskomaton pleijarikevät ovat harvinaiset huono yhdistelmä seuralle, jonka pankkikirjassa olisi tilaa panolle jos toisellekin.

Mutta onhan päivä vielä huomennakin ja ehkä ensi syksykin koittaa joskus. Toivottavasti upeasta kaudesta saadaan silloin takautumana iloa irti.

Sopivia pomppuja ja seurahistorian ensimmäistä Mestiksen mestaruutta odotellen kohti vappuviikkoa. Sehän nyt alkaa ainakin kelistä päätellen.