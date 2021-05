Koronavirus on edennyt kovalla vauhdilla vapun jälkeen Keskipohjanmaan vaikutusalueella. Soiten alueella tartuntoja on havaittu toukokuussa yhteensä 77. Lisäksi tässä kuussa on varmistunut Kallion alueella yksi, Kalajoella kolme, Haapajärvellä kolme sekä Reisjärvellä yksi tartunta.

Lauantaina Soiten alueella ilmeni yhteensä 14 uutta koronatartuntaa. Hieman eri tavalla tartuntatauteja ilmoittavan THL:n mukaan tartunnoista yhdeksän oli Kokkolassa, kolme Kannuksessa ja yksi tapaus Lestijärvellä. Myös lauantaina ilmoitettu Kalajoen tartunta näkyy THL:n tiedoissa, mutta Kalajoen terveysviranomaiset eivät ole sitä vielä vahvistaneet. Kalliossa ja Selänteessä ei lauantaina ilmennyt uusia koronavirustapauksia.

Soiten ja muiden viranomaistietojen mukaan vapun jälkeen Keskipohjanmaan vaikutusalueella on ilmennyt 84 tai 85 tartuntatapausta. Näistä tartunnoista yhteensä kuusi on varmistunut erittäin ärhäkästi leviäväksi Intian virusmuunnokseksi.

– Tartuntaketjuja on vapun jälkeen tullut niin paljon, että emme voi enää sanoa, moniko tartunnoista on peräisin Kokkolan vappubrunssilta. Myöskään kaikkia tartuntaketjuja emme ole pystyneet enää varmuudella jäljittämään, Soiten johtajaylilääkäri Pirjo Dabnell kertoo.

Hänen mukaansa Soiten tilanne on pahentunut myös niin, että yksi koronaan sairastunut on joutunut sairaalahoitoon Keski-Pohjanmaan keskussairaalaan Kokkolaan. Kaikkien mahdollisten koronapotilaiden hoito on keskitetty maakunnassa samaan paikkaan.

Soiten alueen ilmaantuvuusluku oli perjantaina 14.5. 85. Ilmaantuvuusluku kertoo tartuntojen määrän 14 vuorokauden aikana 100 000 asukasta kohti.

Korona leviää Keskipohjanmaan vaikutusalueella poikkeuksellisen ärhäkästi, sillä esimerkiksi Vaasassa ja Oulussa tuli lauantaina ilmi vain muutamia tapauksia. Pääsääntöisesti tartunnat kuitenkin liittyvät laajaan tartuntaketjuun, joka lähti liikkeelle vappubrunssilta. Karanteenissa on Soiten alueella ainakin nelisensataa henkilöä.

Koronan seuraukset näkyvät monen koulutyössä. Muun muassa Kannuksen Juhani Vuorisen koulun yläkoululaiset siirtyvät etäopetukseen ensi viikon ajaksi usealla eri luokalla todettujen koronavirustartuntojen ja altistumisten vuoksi. Koulu tiedottaa oppilaita ja vanhempia tilanteesta ja opetuksen järjestämisestä tarkemmin Wilman kautta. Soite täydentää lisäksi mahdollisiin altistumistilanteisiin maanantaina 10.5. klo 14.20 linja-autovuoron Juhani Vuorisen koululta Korpelan suuntaan.

Lisäksi ainakin Kallion alueella olevan Nivalan ammattiopetuksen toimipaikka on siirtynyt etäopetukseen koulussa ilmenneen koronatartunnan vuoksi. Altistumistapauksista saa lisää tietoa Soiten verkkosivuilta.

Perjantaina kerrottiin, että Soiten alue on lähellä leviämisvaihetta. Siihen ei kuitenkaan vielä lauantaina siirrytty. Pirjo Dabnellin mukaan koronatilannetta tarkastellaan uudelleen joka päivä ja eri alojen viranomaiset voivat myös viikonloppuna julistaa Keski-Pohjanmaan maakunnan leviämisvaiheeseen. Nyt maakunta kuuluu lievempään kiihtymisvaiheeseen.

Soite ohjeistaa, että vaikka henkilö on ollut mahdollisessa altistumispaikassa, oireettomana tämän ei tarvitse ottaa yhteyttä Soiteen puhelimitse. Riittää, että noudattaa koronasuosituksia eli vähentää lähikontaktien määrän minimiin ja välttää tarpeettomia kokoontumisia, huolehtii huolellisesta kasvomaskin käytöstä, kahden metrin turvaväleistä sekä käsihygieniasta. Mikäli lieviäkään oireita ilmenee, tulee varata aika koronatestiin.

Keskipohjanmaa-lehden toimitukseen on tullut yhteydenottoja, joiden mukaan tartuntaketjun alkulähteelle Kokkolan vappubrunssille olisi tullut ulkomailla vieraillut henkilö, ja osallistunut ilman henkilökohtaista karanteenia brunssille. Voitteko vahvistaa tämän, johtajaylilääkäri Pirjo Dabnell?

– Näin ei ole tietääkseni tapahtunut, Dabnell vastaa.

Jos ette voi vahvistaa edellistä, onko niin, että vaikka tietäisitte asiasta, ette voi puhua siitä tietosuojasäädösten vuoksi?

– Minulle ei ole tullut tällaista tietoa, Dabnell jatkaa.

THL:n tietojen mukaan, jos suomalainen tai ulkomaalainen tulee rajan yli Suomeen, hänen tulee mennä rajalla terveystarkastukseen. Tällöin hänet myös usein koronatestataan. Tultuaan maasta jossa tartuntoja on paljon, tulijaa suositellaan asettumaan lisäksi henkilökohtaiseen karanteeniin. Se voidaan purkaa, jos uusintatesti osoittaa puhdasta koronatestiä. Terveystarkastuksesta voivat vapautua logistiikka-alan työntekijät ja myöhemmin kuin vuonna 2008 syntyneet lapset.