Pohjoismaisen taidekoulun perilliset -blogi: Jaana Erkkilä-Hill kävi Taideyliopiston Kuvataideakatemian maisterinäyttelyssä, jossa tuoreiden tekijöiden teosten keskellä on helppo hengittää, vaikka helppous ei synnykään töiden kepeydestä tai sisältöjen tyhjyydestä

Taideyliopiston visio kertoo, että taide tekee tulevaisuuden. Taideopiskelijan tulevaisuus on valoisimmillaan päivänä, jolloin hän saa kuulla päässeensä opiskelemaan alansa korkeimpaan oppilaitokseen. Jokainen juuri hyväksytyksi tulemisestaan kuullut opiskelija on tulevaisuuden lupaus. Elämä on toivoa täynnä ja kärjistetysti voisi sanoa, että tuona päivänä jokainen on uransa huipulla.

Taideyliopiston Kuvataideakatemian maisterinäyttely ”Kuvan kevät” on esillä Helsingissä kolmessa näyttelytilassa, Exhibition Laboratoryssa Merimiehenkatu 36 B & C sekä Project Roomissa Lönnrotinkatu 35 ajalla 12.5. – 6.6.2021. Näyttelyyn osallistuu tänä vuonna 46 valmistuvaa kuvataiteilijaa Kuvataideakatemian neljältä opetusalueelta: kuvanveisto, maalaustaide, taidegrafiikka ja tila-aikataiteet.

Einari Hyvönen, Dont worry, dont do it, be happy, 275 x 400, öljyväri, kuvansiirto, kynäruisku ja spraymaali kankaalle, 2020. Petri Summanen

Saara Hannus pohtii Kuvan kevään näyttelyluettelon esipuheessa menestystä ja taiteilijan hyvinvointia. Lopputyönäyttelyiden yhteydessä on tapana nostaa esille tulevaisuuden nimiä, palkita valittuja tekijöitä ja luoda eroa tunnustettuihin ja ei-tunnustettuihin. Nostoilla ja unohduksiin jättämisillä on suuri henkinen merkitys joko kannustaen tai pahimmillaan lannistaen. Hannus kysyy aiheellisesti, miten taiteilija voi, ja miten näyttelyn tuottanut instituutio voi; minkälaista on vuorovaikutus opiskelijoiden ja koko muun rakenteen välillä. Taideyliopisto on instituutiona pohtinut erityisesti kuluneen vuoden aikana eettisiä periaatteitaan ja niiden merkitystä niin opiskelijoiden, henkilöstön kuin yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen kannalta. On hyvä kysyä, minkälaista tulevaisuutta luovat valmistumisensa kynnyksellä olevat kuvataiteilijat.

Taiteilija kertoo työnsä kautta maailmasuhteestaan, ajattelustaan ja siinä samalla hän tekee huomaamattaan näkyväksi ajassa elävää kollektiivista alitajuntaa. Kuvan kevät herättää minussa katsojana toivon kokemuksen. Olen aistisen kielen kotimaassa, paikassa, jossa erilaiset ainekset sekoittuvat toisiinsa: öljyväri näyttää paksulta kirjonnalta, kostean saven tuoksu leijuu kylpylää muistuttavassa tilassa, tärkätyt pitsiliinat nousevat lattiasta, painolaatan hento jälki nousee kangassuikaleessa kohti kattoa ja korkeilla jaloilla huojuva talo kutsuu luokseen. Kuvat liikkuvat, äänet puhuvat.

Useissa teoksissa käsitellään aineen suhdetta aineettomaan. Materiaalisuus on voimakkaasti läsnä tekotavasta riippumatta. Teokset ovat tarinallisia olematta päällekäyvän julistavia ja mietin, että nämä hiljaista estetiikkaa huokuvat työt avaavat kovin toisenlaisen ikkunan kuin mitä ehkä olin odottanut. Yhteiskunnassa käydään kiivasta keskustelua yhdenvertaisuudesta, kolonialismista, rasismista, sukupuoli-identiteetin moninaisuudesta ja ihmisen suhteesta ei-inhimilliseen olemassaoloon. On oltava tarkka sanojen valinnassa, ajattelijoissa, joihin keskusteluissa viittaa. On tunnettava historiallisten henkilöiden painolastit ja pidettävä kieli keskellä suuta, ettei epähuomiossa eksy heikoille jäille ja löydä itseään yllättäen jään alta.

Eetu Sihvonen Korkeilla jaloilla seisova talo Installaatio 2021. Petri Summanen

Kuvan keväässä on kuitenkin kevät. Tuoreiden tekijöiden teosten keskellä on helppo hengittää, vaikka helppous ei synnykään töiden kepeydestä tai sisältöjen tyhjyydestä. Teoksissa otetaan kantaa, esitetään vakavia kysymyksiä, mutta tavoilla, joiden äärellä on mahdollista pohtia ja asettua vuoropuheluun teosten kanssa tuntematta syyllisyyttä joko historian painolastista tai kestävän ja ekologisen tulevaisuuden puolesta. Omien käsitysten tarkasteleminen, ja mahdollinen korjaaminen, onnistuu vain aidon vapaan keskustelun kautta. Tällaiseen vuorovaikutteiseen sanattomaan dialogiin Kuvan kevät kutsuu. Näyttely on jännittävästi ripustettu ja siitä voidaan kiittää myös Kuvataideakatemian näyttelysuunnittelun ja tilallisuuden lehtoria Sakari Tervoa. Teosten välille syntyy jännitteitä, Exhibition Laboratoryn tilan korkeutta on käytetty hienosti hyväksi teosten sijoittelussa lattialta kattoon saakka. Näyttelyarkkitehtuuri toimii yhdistellen eri tekotapoja ja materiaaleja. Kolmessa tilassa on yhteensä yli 180 teosta, mutta missään ei ole tungoksen tunnetta.

Yleiskuva Exhibition Laboratory B -näyttelytilasta. Kuvassa mm. Mikkö Pääkkösen maalaus, Taru Happosen teoksia (oikealla). Petri Summanen

Lopputyönäyttelyt ovat paitsi uusien taiteilijoiden esittely myös katsaus opinahjon työhön. Katsoja kiittää näyttelystä, jossa erilaiset tekijät saavat äänensä kuuluviin. Kokonaisuutta valaisee kokeilemisen lisäksi myös asioiden loppuunsaattamisen henki. Vaikka tekijät usein painottavat prosessin merkitystä, jää katsojalle vähän käteen, jollei lopputulos ole kiinnostava ja saa katsojaa näkemään maailmaa himpun verran uudella tavalla. Kuvan keväässä kylvö on tehty ajallaan ja kasvu hyvässä vauhdissa.

Yksi taiteilijoista, Aino Sinda kirjoittaa näyttelyluettelossa:” Kuvantekijä saa rakentaa maailman, jossa jokainen kenenkään koskaan tekemä ele on niin tärkeä, että sen muoto kannattaa kaivertaa työläästi puuhun. Tekijä saa antaa kaikelle, mihin katse koskee, painoa ja merkitystä. Tämä on supervoima ja sitä tulee käyttää harkiten.”

Malja keväälle ja kuvan voimalle!

Kirjoittaja on taiteen tohtori, Taideyliopiston tutkimuksesta vastaava vararehtori, Lapin Yliopiston kuvataiteen professori Jaana Erkkilä, joka toimi vuosina 2006-2009 Pohjoismaisen taidekoulun rehtorina.