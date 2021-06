Vaalit ovat päällä ja kansalaiskeskustelu vilkkaimmillaan eri sosiaalisilla alustoilla ja työpaikkojen kahvitiloissa. Meiltä ehdokkailta vaaditaan vastauksia kuntalaisten todellisiin huoliin, eikä vaalipuheet ja ruusunpunaiset lupaukset enää tahdo riittää ja se on hyvä.

Totuus on, että Suomen kuntien taloudellinen tilanne on kautta rantain huono. Siitä ei pääse mihinkään. Väliaikaisesti tilannetta helpottanut koronatuki on pian menneisyyttä. Uskon, että meistä ehdokkaista jokainen haluaa elinvoimaisen Kokkolan, jossa on hyvä elää, harrastaa ja tehdä työtä. Unohtamatta maaseutuamme ja monimuotoista elintärkeää maataloutta.

Raha on se ikuinen ongelma, tai oikeammin sen puute. Uskon kuitenkin, että meillä on käsissämme kaikki mahdollisuus nostaa Kokkola yhdeksi Suomen menestyneimmistä kaupungeista, kunhan lyömme hynttyyt yhteen ja keskitymme asioiden hoitoon. Yhteistyö on se avain ja olen omalta osaltani valmis rakentavaan yhteistyöhön kaikkien ehdokkaiden kanssa puoluekannasta riippumatta.

Mitä enemmän on erilaisia mielipiteitä ja näkemyksiä, sen parempaan lopputulokseen meidän on mahdollisuus päästä. Myös kuntalaisten kuunteleminen, huomioon ottaminen ja osallistumisen mahdollistaminen ovat avaimia hyvään ja tasapuoliseen päätöksentekoon.

Meillä on edessämme ehkä historiamme suurin rakenteellinen muutos peruspalvelujen järjestämiseen, eikä sitä pidä hätiköimällä ja valuvikaisena päästää läpi. Suuri osa asiantuntijoista tyrmää paketin. Nämä terveiset lähetän hallitukselle ja koko eduskunnalle. Huonolla kokonaisuudella voidaan saada paljon pahaa aikaiseksi ja toivonkin malttia ja kuuntelukykyä paketin ympärillä työskenteleville tahoille hallitukselta, ennen kuin se tuodaan eduskunnan päätettäväksi. Tämä uudistus vaikuttaa lähtemättömästi myös Kokkolan seudun peruspalvelujen järjestämiseen.

Kansalaiskeskusteluissa juuri peruspalvelujen saatavuus on herättänyt eniten keskustelua ja siitä syystä myös alueellisen ja paikallisen päätöksenteon on oltava vahvaa ja mikä tärkeintä, yhdenvertaista. Emme voi ajatella, että keskittämällä kaikki palvelut keskuskuntaan saataisiin aikaan pysyviä säästöjä. Pitkät välimatkat söisivät tuon säästön lopulta miinusmerkkiseksi ja saisi aikaan maaseutumme näivettymisen. Sitä ei meistä kukaan halua. Me tarvitsemme maaseutua ruuantuotannon, huoltovarmuuden ja omavaraisuuden vuoksi enemmän kuin maaseutu meitä. Tämä on hyvä päätöksenteossa aina muistaa.

Meidän tulee katsoa myös pitkälle tulevaisuuteen ja satsata kaikki mahdollinen lapsiimme ja nuoriimme. He ovat myös meidän tulevaisuutemme ja jos pidämme hyvää huolta jälkikasvustamme, varmistamme tällä samalla itsellemme hyvän ja turvallisen vanhuuden.

Jotta tämä kaikki onnistuisi, on yrityssektorin Kokkolassa oltava vahva. Investoinnit, toimiva infra ja väestöpohja ovat takeita menestyvälle yrittäjyydelle ja tätä kautta työllisyyden ja verotulojen kasvaessa koko kunnalle. Yrittäjyys on se peruskivijalka, jonka varassa koko kunta pyörii. Olemme maantieteellisesti erinomaisessa, kilpailukykyisessä asemassa ja tätä tulee hyödyntää jatkossa entistä enemmän, matkailua unohtamatta.

Minulta on usein kysytty, miksi palasin Kokkolaan. Tähän kysymykseen ei ole yhtä helppoa vastausta, koska palaaminen kotikaupunkiini johtuu monien asioiden ja aikojen summasta. Tässä iässä alkaa elämänpolku olla siihen vaiheeseen taputeltu, että kaikki tarvittava melske maailmalta on elämänkokemuksen reppuun pakattu ja mahdollisuus kokemusten hyödyntämiseen tulevaan ovat olemassa ja mikäli Kokkola niin haluaa, on tarjottavanani suora linkki myös valtiontason päätöksentekoon hyödyttämään kaupunkia ja kokkolalaista.

On siis aika siirtyä elämässä eteenpäin, katsoa tulevaisuuteen ja valaa elämän sokkeli vahvaksi pohjaksi loppuelämää varten. Toisin sanoen, oli Peltokankaan pojan kotiinpaluun aika.

Mauri Peltokangas,

kansanedustaja,

kuntavaaliehdokas (ps.)