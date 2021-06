Frida Keräsen kolumni: Äänikirjatrendiä on turha pitää uhkana lukemiselle, mutta kirjailijoiden on saatava korvaukseksi enemmän kuin pelkkiä hiluja

Ääni- ja sähkökirjapalveluita käyttävien määrä on kolminkertaistunut kahdessa vuodessa, selviää tuoreesta Suomi lukee -tutkimuksesta. Äänikirjatrendiä on helppo ymmärtää. Tarinaan voi uppoutua samalla kun tiskaa tai lenkkeilee. Aineettoman kirjan kanssa ei joudu tuskailemaan sitä, kuinka saisi uusimmat hankinnat mahtumaan kirjahyllyyn. Äänikirjoista on paljon iloa myös heille, joille paperilla olevan tekstin hahmottaminen on vaikeaa.

Suhtautuminen äänikirjabuumiin ei ole ollut pelkästään positiivista.On esitetty huolestuneita puheenvuoroja siitä, että tulevaisuudessa julkaistavaksi valikoituu vain entistä yksinkertaisempia kirjoja, jotka toimivat hyvin kuunneltuina. On totta, että äänimuotoon ei voi sisällyttää kaikkia painetun tekstin elementtejä. Tulevaisuudessa toivottavasti hyödynnetäänkin erilaisten kirjojen kohdalla eri julkaisumuotojen vahvuuksia. Itsekin olen nimenomaan fyysisten kirjojen ystävä. Tarinoiden ja kielen lisäksi nautin lukemisesta aktiviteettina ja arvostan kirjoja esineinä. Tästä huolimatta mielestäni on turha syyttää äänikirjoja korkeakirjallisuuden pienestä levikistä tai lukutaidon rappeutumisesta. Äänikirjapalveluiden kasvuun liittyy kuitenkin eräs huolenaihe, joka voi todella vaikuttaa kirjallisuuden elinvoimaisuuteen.

Ongelmana on, että äkkivauhtia laajentuneilla äänikirjamarkkinoilla kirjailijoiden saamat korvaukset ovat vielä pieniä verrattuna fyysisiin kirjoihin. Kirjailijaliiton vuonna 2020 tekemän selvityksen mukaan kirjailijat saivat edeltävänä vuonna äänikirjasta keskimäärin vain viidesosan painetun kirjan korvauksista. Tämä tarkoittaa noin 0,67 euroa per äänikirja. Moni lukuaikapalvelu maksaa palkkioita luetun sivumäärän mukaan, joten lukijan kesken jättämä kirja ei tuota paljoakaan. Muotonsa puolesta äänikirjoja on turha pitää suorana uhkana kirjallisuuden monipuolisuudelle. On kuitenkin äärimmäisen tärkeää, että äänikirjojen suosion kasvaessa kirjailijat eivät joudu tyytymään pelkkiin hiluihin. Tällöin me lukijatkin voimme jatkossakin nauttia mahdollisimman monen kirjailijan teoksista, olivat ne sitten käsissämme tai kuulokkeissamme.

