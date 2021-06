TV-viikon valinta: Guantánamon vanki nro 760

★★★★

The Mauritanian

Ohjaus Kevin Macdonald, 2021

Amazon Prime Video

Amerikkalaiset veivät Mohamedou Slahin Kuuban Guantánamoon vuonna 2002. Vaikka miestä ei voitu virallisesti syyttää mistään, Slahi vapautui vasta vuonna 2016. Puolustusministeri Donald Rumsfeld tarvitsi syntipukkeja Al-Qaidan vuoden 2001 syyskuun 11. päivän terroritekoihin. Saksassa opiskellut mauritanialainen sopi uhriksi. Vääristellyillä aihetodisteilla saatiin näyttämään siltä, että Slahilla oli yhteyksiä Osama bin Ladeniin. Puolustusministerin siunaus ”laajennetuille kuulustelumetodeille” piti huolen lopusta. Guantánamon vanki numero 760 alistettiin kylmälle ja melulle, unen riistämiselle, väkisinseisottamiselle, perheeseen kohdistuneille uhkailuille sekä seksuaalisille ja muille häpäisyn muodoille.

Amazon Primen suoratoistokanavalla nähtävässä Kevin Macdonaldin elokuvassa Slahista ei tule vain esimerkkitapausta, kauhukeissiä vapaudellaan ylpeilevän Yhdysvaltain mädästä järjestelmästä. Tahar Rahim esittää ihmistä, sivistynyttä ja huumorintajuista miestä, joka joutuu kohtaamaan pahimman mahdollisen.

Rahim nousi maineeseen Profeetta-elokuvan pikkurikollisena, yllätti sitten Maria Magdaleenassa traagisen inhimillisenä Juudaksena, ja ihastutti filmin Niin kauan kuin sydän lyö sympaattisena lääkärinä. Viimeksi Tahar Rahim nähtiin Netflix-sarjan The Serpent tunnottomana (ja lähes tunnistamattomana) sarjamurhaajana. The Mauritanian esittelee vangitsevasti (!) Ranskassa syntyneen, algerialaistaustaisen näyttelijän koko skaalan.

Taustatukena tosipohjaisessa filmissä ovat Jodie Foster puolustusasianajajana, parhaassa osassaan kymmeneen vuoteen, sekä syyttäjäpuolella Benedict Cumberbatch, joka vain paranee vanhetessaan.

Skottiohjaaja Kevin Macdonaldin epätasaisessa tuotannossa (Kotka, How I Live Now) The Mauritanian asettuu laadukkaan The Last King of Scotlandin rinnalle. Macdonald on legendaarisen käsikirjoittaja Emeric Pressburgerin (Punaiset kengät) lapsenlapsi.