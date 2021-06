Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Totta se on, sote-laki hyväksyttiin – Nyt alueilla mietitään taloutta ja päätösvaltaa

Nyt tiedetään, että eduskunta hyväksyi sosiaali- ja terveydenhuoltolain uudistuksen. Sote ei ole enää soppa, vaan historiallinen muutos on valmis ainakin perusperiaatteiltaan, ja laki astuu voimaan ensi kuussa. Historiallisen muutoksen seurauksena Suomeen perustetaan 21 hyvinvointialuetta, jotka vastaavat sote-palveluiden ja pelastustoimen järjestämisestä.

Kun useampi hallitus on uudistusta yrittänyt hieroa kasaan, haluaa kansalainen tietää, mitä tämä tarkoittaa minulle ja läheisilleni. Yksinkertainen vastaus on, että ei välttämättä paljon mikään. Ihmiset saavat edelleen hoitoa ja hoivaa sekä apua vaikkapa pelastuslaitokselta.

Hallinnon ja kuntien näkökulmasta muutokset ovat varsin suuria. Ensi vuoden alussa järjestetään vaalit, joissa valitaan aluevaltuustot. Ensimmäisen kerran jälkeen on tarkoitus järjestää kahdet vaalit yhtä aikaa: aluevaalit ja kuntavaalit. Vastuu palveluista siirtyy hyvinvointialueille vuonna 2023 ja on selvää, että muutoksen läpivieminen käytännössä ei ole yhtä helppoa kuin kokousmateriaalien hienoissa kuvissa. Maakunnissa huolestuttaa myös se, pysyykö päätösvalta alueella ja millainen on kuntien rooli. Kysymys on hyvin merkittävistä palveluista ja sen lisäksi isoista rahoista ja vallasta.

Soiten toimitusjohtaja Minna Korkiakoski-Västi arvioi Keskipohjanmaassa muutoksen vaikutusta. Omistajaohjauksella valtio voi ottaa kantaa myös Keski-Pohjanmaan palvelurakenteeseen ja toimintatapoihin.

Hän muistuttaa, että alueelle jää paikallisissa aluevaaleissa valittava valtuusto ja hallitus, jotka pystyvät lainsäädännön ja omistajaohjauksen sisällä tekemään myös alueellisia päätöksiä. Se, miten sote vaikuttaa rahoitukseen per asukas, nähdään aikanaan. Keski-Pohjanmaalla Soite muistuttaa niin paljon tulevan hyvinvointialueen mallia, että suurimmat muutokset on tehty.

Keskipohjanmaan vaikutusalueella Pohjois-Pohjanmaan puolella ovat sote-valmistelussa tehneet tiivistä yhteistyötä peruspalveluyhtymät Kallio ja Selänne, Haapaveden isännöimä sote-piiri Helmi ja Oulaisten kaupunki. Kalajoki sen sijaan kuuluu Raahen kanssa rannikon yhteistyöalueeseen. Peruspalvelukuntayhtymän johtaja Johanna Patanen muistuttaa, että Kallion alueelle tärkeitä tavoitteita ovat lähipalvelut sekä Oulaskankaan säilyminen sairaalamuotoisena palveluna. Hän korostaa Keskipohjanmaassa, että tiheä palveluverkko perustuu alueen rakenteeseen.

On ymmärrettävää, että alueilla mietitään taloutta ja päätösvaltaa. Vuosien jauhamisen jälkeen on pakko uskoa, että sote tuo tullessaan tolkullisen ratkaisun erittäin kalliiseen ja kasvavaan palveluntarpeeseen.