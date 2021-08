Kalajoella todettu viikonlopun ja maanantain aikana neljä uutta koronatartuntaa – Kaksi tartunnan saaneista oli ennestään karanteenissa

Viikonlopun ja maanantain aikana on Kalajoella todettu yhteensä neljä uutta koronatapausta. Tartunnan saaneista kaksi oli jo ennestään altistuskaranteenissa. Muihin kahteen tartuntaan liittyviä altistuneita on kartoitettu ja heitä on asetettu karanteeniin.

Lasten ja nuorten rokotukset ovat käynnistyneet viime viikolla kouluilla. Heille järjestettävistä walk in -päivistä tiedotetaan Wilman kautta. 12-19-vuotiaiden rokotekattavuus on Kalajoella nyt 51,6 prosenttia.

Kalajoen kaupunki tiedottaa, että tällä viikolla järjestetään kolme koronarokotusten walk in -päivää: Kalajoen terveyskeskuksessa torstaina 19.8. klo 16-19, Himangan neuvolassa perjantaina 20.8. klo 14-16 ja Kalajoen terveyskeskuksessa lauantaina 21.8. klo 12-15.

– Mikäli ensimmäisen rokoteannoksen saamisesta on kulunut vähintään 8 viikkoa, voit aikaistaa toisen annoksen saamista tulemalla walk in -päivään tai tekemällä sähköisen ajanvarauksen, tiedotteessa kerrotaan.

Myös koronatestiin voi nyt varata ajan sähköisesti.