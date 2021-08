Vili Ruuskan kolumni: Ohi on

Keskipohjanmaa kertoi 19.8., kuinka eräs tarina oli saamassa onnellisen päätöksen. Tarinassa itsessään on lähinnä surullisia vivahteita, mutta ehdottomasti näin. Talvisodassa taistelukentälle jääneen sankarivainajan jäännökset siunattiin isänmaan multiin lauantaina Nivalassa.

Parempi myöhään kuin ei milloinkaan -sanonta lienee erityisen osuva. Väitteen todenperäisyyttä en tietenkään tiedä enkä oikein pysty samaistumallakaan väitettä vahvistamaan. Sukupolvien välinen kuilu on liian suuri, ja toisaalta lähipiirissä ei ole näin ikäviä ihmiskohtaloita.

Jokainen voi pakeillaan kuvitella, miltä tuntuu elää vuosikymmeniä ilman isää, setää, serkkua tai veljeä, jonka tietää jääneen sinne jonnekin rajan taakse. Elävänä hän ei koskaan palannut kotipuoleen – muuten kohtalo on tyystin auki.

Surutyö luopumisineen on tietenkin tehty jo aikapäiviä sitten. Prosessiin palattaneen hautajaisten yhteydessä ja niiden jälkeen. Silti uskon, että löydön myötä päällimmäinen tunne on helpotus.

Keskeisintä kysymystä, jonka vastausta omaiset ovat ensin pelänneet ja sittemmin osanneet odottaa, ei enää tarvitse aprikoida. Moni kysymys jää ikuisesti vaille vastausta. Mitä hän joutui kokemaan? Mitä hän viime hetkinään ajatteli? Joutuiko hän kärsimään?

Muun muassa näistä syistä moni lähtee etsimään tantereelle jäänyttä isäänsä. Ja vaikka etsintätöille ei olisikaan tarvetta, herkästi lähdetään käymään tapahtumapaikalla.

Voihan olla, että kun isä on kaatunut kaukana idässä, on itse ollut taaperoiässä. On hataria muistikuvia tai sitten ei yhtäkään. Ei siis tunne isää.

Matkalla varmaankin haetaan jonkinlaista yhteyttä pykälää vanhemman sukupolven tekoihin. Siihen aikaan, jota ei tarkalleen muista. Siihen aikaan, jota samanaikaisesti haluaa eikä halua muistaa.

Se on epäilemättä tunteikas hetki, kun on isänsä jalansijoilla. Jos oikein pinnistelen ja eläydyn, pintaan kumpuavia tunteita voisivat olla ainakin syvä kunnioitus isää kohtaan ja ylpeys tämän urheudesta asettaa yhteisön etu oman etunsa edelle. Kenties kaihoisa haikeuskin siitä, että tämän kävi niin kuin kävi.

Taistelupaikalla käynti on repaleisen kertomuksen täyttymistä ja täyttämistä. Siinä parsitaan kokoon myös omaa henkilöhistoriaa. Se on arvatenkin jollakin tapaa terapeuttista surutyötä, joka laimenee, kun aika tekee tehtävänsä.

Ei kuitenkaan koskaan lopu.