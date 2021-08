Jesse Kaikuranta jatkaa The Voice of Finlandin All Stars -kilpailussa – Jani Klemolan tie katkesi ensimmäisessä jaksossa



Jesse Kaikuranta jatkaa All stars -kisassa Tarja Turusen valmennettavana. Saku Tiainen

Kokkolalaislähtöinen Jesse Kaikuranta esiintyi The Voice of Finlandin All Stars -kauden aloitusjaksossa. Kaikurannan kappale oli Adagio.