Soite aloittaa kolmannen vaiheen rokotukset voimakkaasti immuunipuutteisille

Soite aloittaa kolmannen annoksen rokotukset alkavat voimakkaasti immuunipuutteisille. Väestön koronavirusrokotukset etenevät hyvin Soiten alueella. Väestön rokotukset ovat käynnissä kaikille yli 12-vuotiaille Soiten alueen asukkaille.

Yhteensä Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin yli 12-vuotiaasta väestöstä on rokotettu nyt ensimmäisellä annoksella 84,3 %. Toisen rokotusannoksen on saanut 72,2 % alueen yli 12-vuotiaista. Koko väestön osalta on alueelta rokotettu ensimmäisellä annoksella 72 % väestöstä ja toisella annoksella 59,8 %.

THL on ohjeistanut alueita aloittamaan kolmannet rokoteannokset voimakkaasti immuunipuutteisille henkilöille. Kolmansien rokoteannoksien antaminen tälle kohderyhmälle aloitetaan Soitessa välittömästi. Voimakkaan immuunipuutteiseksi katsotaan henkilöt, joilla on jokin seuraavista sairauksista tai tiloista: elinsiirto, kantasolusiirt, vaikea tai keskivaikea synnynnäinen immuunipuutos, immunosuppressiivinen syöpähoito, autoimmuunisairauksien hoito immunosuppressiivisilla biologisilla lääkkeillä tai JAK-estäjillä, dialyysi ja vaikea krooninen munuaisten vajaatoiminta, pitkälle edennyt tai hoitamaton HIV

ja lääkärin arvioima muu vaikea-asteinen immunosuppressiivinen tila

Kolmannen rokotusannoksen saa Soiten rokotuspisteistä. Rokotukseen voi tulla ajanvarauksen kautta tai hakeutumalla ajanvarauksettomaan walk-in-rokotukseen.

Aikoja koronarokotuksiin on hyvin saatavilla. Rokotusten painopiste on siirretty ajanvarauksettomiin walk-in-rokotuspäiviin, jolloin rokotukseen voi tulla itselle parhaiten sopivalla hetkellä.

Walk-in-päivissä annetaan sekä ensimmäisiä että toisia rokotusannoksia. Walk-in-rokotuksessa on mahdollista aikaistaa toista rokotusannosta, mikäli ensimmäisestä rokotuksesta on kulunut vähintään kuusi viikkoa.

Rokotuskattavuutta pyritään nostamaan Soiten alueella tuomalla rokotukset lähelle ja helposti saataville. Ensi viikolla Soite jalkautuu rokottamaan väestöä Kokkolan Prismaan to 23.9. klo 9–15 sekä Citymarkettiin pe 24.9. klo 9–15.

Ajanvarauksettomia rokotuspäiviä järjestetään tällä viikolla: ti 21.9. klo 12.30-15.30 Perhonjokilaakson rokotuskeskus (Kirkkotanhua 1, Veteli). Rokotteet: Pfizer ja Moderna, ti-ke 21.-22.9. klo 9-19 Kokkolan rokotuskeskus (vanha Halpa-Hallin rakennus, Kaarlelankatu 7). Rokotteet: Pfizer ja Moderna, ke 22.9. klo 12.30-15.30 Perhonjokilaakson rokotuskeskus (Kirkkotanhua 1, Veteli). Rokote: Pfizer, to 23.9. klo 9-15 Prisma, Kokkola. Rokotteet: Pfizer ja Moderna´, to 23.9. klo 14.15.-15.45 Perhon terveysasema (Vanhainkodintie 20). Rokotteet: Pfizer ja Moderna, to 23.9. klo 13-16 Kruunupyyn terveysasema (Säbråntie 1). Rokote: Pfizer, to 23.9. klo 12-15 Kannus seurakuntakeskus (Valtakatu 20). Rokote: Pfizer, pe 24.9. klo 9-15 K-Citymarket, Kokkola. Rokotteet: Pfizer ja Moderna. pe 24.9. klo 12-15 Toholampi Seurakuntakoti (Lampintie 7). Rokote: Pfizer la 25.9. klo 12-16 Kokkolan rokotuskeskus (vanha Halpa-Hallin rakennus, Kaarlelankatu 7). Rokotteet: Pfizer ja Moderna

THL:n linjauksen mukaan mRNA-rokotussarjat (Pfizer ja Moderna) suositellaan ensisijaisesti toteutettavan käyttäen samaa rokotevalmistetta. Mikäli haluat aikaistaa 2. rokotusannostasi ajanvarauksettoman walk-in-päivän yhteydessä, tarkista onko samaa rokotetta saatavilla kyseisenä päivänä. Walk-in-päivinä saatavilla olevat rokotteet näkyvät rokotuspäivän tiedoissa.