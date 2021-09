Sosiaalidemokraatit ennusteen mukaan täpärässä johdossa Saksan vaaleissa – kovin kilpailija kristillisdemokraatit saamassa historiansa huonoimman vaalituloksen

Berliini

Ensimmäisten ennusteiden mukaan Saksan liittopäivävaaleissa käytiin tiukkaa kilpailua, sillä sosiaalidemokraatit (SPD) ja kristillisdemokraatit (CDU/CSU) olivat sunnuntai-iltana täpärästi tasaisessa tilanteessa.

Ennusteen mukaan sosiaalidemokraatit olivat niukasti ykkösenä 24,9 prosentin ääniosuudella, ja sen kovimmalle kilpailijalle kristillisdemokraateille ennustettiin 24,7 prosentin osuutta.

Kolmanneksi eniten ääniä oli saamassa vihreät, 14,8 prosenttia äänistä.

Äärioikeistolainen AfD oli saamassa 11,3 prosenttia ja liberaalipuolue LDP 11,2 prosenttia äänistä. Laitavasemmiston Linkelle povattiin viiden prosentin ääniosuutta.

Ääntenlaskun odotettiin venyvän myöhään yöhön.

Ulkoministeri Haavisto: Aktiivinen Saksa on EU:n etu

Aktiivinen Saksa on EU:n etu, kommentoi ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) STT:lle sunnuntaina iltakahdeksan jälkeen.

Haavisto kertoi seuraavansa Saksan liittopäivävaalien tulosiltaa jännittyneenä tilanteessa, jossa sosiaalidemokraatit ja kristillisdemokraatit ovat lähes tasatilanteessa.

Haaviston mukaan vaalien voittajat ovat puolueita, jotka näkevät ulko- ja turvallisuuspolitiikassa tärkeän jatkuvuuden ja kannattavat EU:n yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa.

Haaviston mukaan Saksan rooli brexitin jälkeisessä EU:ssa on ollut kasvamassa.

Erityisesti Haavisto kertoi seuraavansa sitä, kuka valitaan Saksan uudeksi liittokansleriksi tehtävästä väistyvän Angela Merkelin jälkeen.

Haaviston mukaan liittokansleri Merkelin henkilökohtainen panos EU:n kehittämisessä on ollut suuri.

– Tässä tulee isot saappaat tulevalle liittokanslerille, Haavisto kuvaili.

Haavisto kertoi seuraavansa innostuneesti myös vihreiden menestystä.

Ovensuukyselyt povasivat tasaista taistoa

Myös ensimmäisten ovensuukyselyjen mukaan Saksan liittopäivävaaleista oli tulossa äärimäisen tiukka taisto, sillä sosiaalidemokraatit ja kristillisdemokraatit olivat myös niiden mukaan tasoissa noin 25 prosentin ääniosuudella.

Toisten ovensuukyselyiden mukaan täpärässä johdossa olivat kristillisdemokraatit, joiden osuudeksi arvioitiin 25–26 prosenttia. Sosiaalidemokraattien ääniosuus oli ovensuukyselyiden mukaan 24–25 prosenttia, joka olisi väistyvän liittokanslerin Angela Merkelin puolueen historian huonoin tulos.

SPD:n puoluesihteeri Lars Klingbeil sanoi puolueella olevan "selvät valtuudet hallitsemiseen", kun puolue näytti saaneen hiuksen hienon johtoaseman kilpakumppaniinsa ovensuukyselyissä, kertoi uutistoimisto AFP.

Ovensuukyselyissä ei otettu huomioon postiääniä, joiden osuus vaaleissa oli arvioiden mukaan noussut.

Hallitusneuvotteluiden odotetaan kestävän jopa kuukausia

Hallituksen muodostamisesta on povattu pitkää prosessia. Vuonna 2017 liittopäivävaalit pidettiin niin ikään syyskuussa, mutta vasta helmikuussa kristillisdemokraatit saivat hallituksen aikaan sosiaalidemokraattien kanssa.

Äänestyskopissa äänestäjät tekivät kaksi valintaa. Äänestyslipukkeessa ensimmäinen ääni annettiin äänestäjän vaalipiiriä edustavalle ehdokkaalle, toinen ääni poliittiselle puolueelle.

Ensimmäisellä valinnalla pyritään varmistamaan jokaisen lähes 300 vaalipiirin edustus Saksan liittopäivillä. Puolueen saamat äänet puolestaan määrittävät paikkamäärän. Eniten puolueääniä saanut puolue saa suurimman edustuksen liittopäivillä.

Saksan parlamentin koko vaihtelee, koska äänestäjät voivat jakaa äänensä eli voivat äänestää yhtä puoluetta ja antaa suoran ehdokasäänensä toisen puolueen ehdokkaalle. Jos puolue saa suorilla ehdokasäänillä enemmän paikkoja kuin mihin se olisi oikeutettu puolueäänten valossa, saa se pitää "ylimääräiset" paikkansa.

Esimerkiksi vuoden 2017 äänestyksessä liittopäiville valittiin 709 edustajaa, kun liittopäivien pienin mahdollinen paikkamäärä on 598. Tänä vuonna on ennakoitu, että paikkamäärä voi kasvaa entisestään.

SPD:n liittokansleriehdokas on valtiovarainministeri Olaf Scholz. Kristillisdemokraattien ehdokas on Armin Laschet, joka on Saksan suurimman osavaltion Nordrhein-Westfalenin pääministeri.