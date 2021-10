Raumankarin koulun varapuheenjohtaja Reet Einlan mielipide: Himankalaisilla vanhemmilla tyytymättömyyttä ja huolta

Olen ollut Raumankarin koulun vanhempainyhdistyksen hallituksessa vuoden 2019 syksystä lähtien. Koululaisen vanhempana minulla on kokemusta reilut 13 vuotta.

Viime vuoden aikana olen kohdannut henkilökohtaisesti paljon himankalaisia vanhempia. Monen huoltajan kanssa olen käynyt pitkiä keskusteluja liittyen kouluun, kodin ja koulun yhteistyöhön, lasten ja nuorten hyvinvointiin sekä muihin opetukseen liittyviin aiheisiin.

Pintaan nousee jatkuvasti kohtalaisen paljon tyytymättömyyttä ja huolta.

Se liittyy paljonkin kodin ja koulun yhteistyöhön, viestintään ja vuorovaikutukseen. Raumankarin koulun uusi rehtori on jäänyt vanhemmille vieraaksi ja etäiseksi, kouluruokaan/-kyydityksiin, liikenneratkaisuihin koulun ympäristössä, kaupungin päättäjien välinpitämätömään käytökseen Himangan uusien eskarien vanhempia kohtaan. Viimeksi mainittu koskettaa enemmän tai vähemmän kaikkia Himangan huoltajia.

Haluan korostaa, että jokaisella lapsella on yksi mahdollisuus hyvään alkuun ja koulukokemukseen. Kotiolot on kaiken kaikkiaan hyvin erilaisia, mutta koulun pitää olla tasavertainen ja riittävästi tukea tarjoava kaikille lapsille. Riippumatta siitä, asuuko lapsi Kalajoen keskustassa vai Himangalla.

Jos päätökset koskevat lapsia ja eripura on iso, on väärin asiasta käydä taistelua oikeuden kautta. Tässähän tapauksessa, päätöksen tullessa ovat lapset, joita asia koskee, mahdollisesti jo koulussa. Näin ollen, jos oikeus päättää että on toimittu väärin, päätöksellä ei ole mitään käytännöllistä arvoa.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Huoltaijen huoli lapsesta on aito, sitä ei saisi missään tapauksessa viranomainen osaltaan vähätellä ja missään nimessä ei saisi huolta ottaa hyökkäyksenä koulutuksen laatua, opetusta tai viranomaisten henkilöllisyyttä kohtaan. Kyseessä on aina aito kokemus ja huoli – lapsen ja vanhemman henkilökohtainen kokemus ja huoli. Pahimmillaan siitä voi jäädä elämän mittainen trauma.

Ymmärrän hyvin, että covid on tuonut uusia haasteita, mutta on kehitetty paljon uusia ratkaisuja. Lopulta on kaikki kiinni tahtotilasta.

Vuosien aikana olen huomannut, että vanhempainilloissa osallistuminen on erittäin vaisua. Olen kysynyt asiasta monelta vanhemmalta suoraan, miksi heidän mielestä niin on? Syyksi tuodaan työkiireet, mutta myös turhautuminen ja ulkopuoliseksi jäämisen kokemus on läsnä. Viime vuosina iltoja ei ole tartunnan vaarasta johtuen järjestetty. Vaihtoehtoisia ratkaisuja ei ole tarjottu.

Toivon, että kodin ja koulun yhteistyön laatu Raumankarin koulussa olisi tasavertainen, tiivis ja avoin. Koulu rohkaisisi vanhempia olemaan yhteydessä pienellä kynnyksellä. Toivon, että koulu toivottaa kaikki vanhemmat tervetulleiksi ja että kodin ja koulun yhteistyö nostetaan aidosti arvoon.

Toivon myös, että Kalajoen kaupunki kohtelee kaikkia kunnan lapsia ja perheitä tasavertaisesti. Varhaiskasvatus-, koulu- ja muut perhepalvelut pitää olla sijoitettu järkevästi ja lapsiperheiden ja lasten hyvinvointia silmällä pitäen. Varhaiskasvatuksen ja koulutuksen henkilökuntaa pitää olla riittävästi. Kaikkien lasten pitää saada tarvitsemansa tuki aina ja matalalla kynnyksellä.

Mukavaa syksyä kaikille!

Ystävällisin terveisin