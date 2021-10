Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Suomalaiset ovat innokkaita lehden lukijoita, myös digitaaliset versiot kiinnostavat

Melkein kaikki yli 15-vuotiaat suomalaiset lukevat lehtiä. Digitaalisuus on lyönyt itsensä läpi, mutta printtikin pitää pintansa. Painettuna ja digitaalisena sanomalehteä lukee 2,5 miljoonaa suomalaista. Pelkästään paperille painettua lehteä lukevia on Kansallisen Mediatutkimuksen mukaan 423 000. Nämä ovat huikeita lukuja.

Sanomalehtiä lukee digitaalisesti 86 prosenttia suomalaisista ja 25–44-vuotiaista jopa 93 prosenttia. Vähiten sanomalehtien digitaalisia kanavia käyttävät yli 65-vuotiaat, mutta heistäkin peräti 75 prosenttia lukee digilehtiä joko paperilehden ohella tai pelkästään digitaalisina versioina. Näin kertoo Kansallinen Mediatutkimus.

Tätäkin Keskipohjanmaata luetaan paperille painettuna, digitaalisena näköislehtenä ja verkossa sekä sovelluksessa. Hyvin tyypillistä on nauttia jutuista niistä kanavista, jotka sopivat kuhunkin hetkeen ja elämäntilanteeseen. Moni tuntuu arvostavan edelleen paperista sanomalehteä aamukahvipöydässä, mutta totuttelun jälkeen sujuu digitaalinen näköislehti. Keskipohjanmaassa ja muissakin KPK Medioiden lehdissä on näköislehteä alettu höystää videoilla. Niitä löytyy tästäkin lehdestä.

Päivän mittaan uutisia luetaan älypuhelimesta, ja uutisrytmi onkin muuttunut vuosien mittaan kiivaaksi. Ihmiset haluavat tietää koronatilanteesta, päiväkohtaisista päätöksistä ja lukea ihmisten elämäntarinoita.

Mediayhtiöissä kehitetään uudenlaisia sisältöjä ja julkaisutapoja. Nöyräksi vetää, kun joku tilaaja kertoo lukeneensa Keskipohjanmaata vaikkapa 70 vuotta, kun itse on saanut osallistua tämän lehden tekemiseen huomattavasti lyhyemmän ajan.

Lehteä tilataan siksi, että halutaan tietää, osallistua keskusteluun, tutkia tuloksia ja vaikkapa katsoa mainoksia. Journalistiset sisällöt ovat nykyajassa yhä tärkeämpiä, kun faktoista piittaamatonta "tietoa" on tyrkyllä erilaisista lähteistä. Oikean tiedon ja ihmisten kokemusten välittäminen ammattitoimittajien ja -kuvaajien tekemänä on toimituksen ja lehden keskeinen tehtävä. Joskus journalistinen työ vaatii runsasta taustatyötä ja tietojen varmistamista. Näin tehdään juttuja, joilla on merkitystä ja jotka parhaimmillaan voivat vaikuttaa.

Tiina Ojutkangas

Pääkirjoitukset ovat Keskipohjanmaan kannanottoja, jotka kuvastavat lehden periaatelinjaa. Kirjoitukset laatii Keskipohjanmaan toimitus. Periaatelinja on luettavissa lehden B-osan päivyrisivulta ja verkkopalvelusta.