Aluevaltuuston päätöspöydissä on tulevaisuudessa kysymyksiä, jotka ovat monen ihmisen arjessa merkityksellisiä. Saanko varattua lääkäriajan puhelimella? Voinko keskustella hoitajan kanssa videopuhelulla? Lisätäänkö rahaa ja resursseja nuorten mielenterveysongelmien ehkäisyyn? Panostetaanko työntekijöiden työhyvinvointiin? Säilyykö sosiaali-, terveys- ja paloasema lähellä? Muun muassa palvelujen järjestämistä ja tuottamista koskevat strategiset linjaukset kuuluvat aluevaltuutettujen päätösvaltaan. Vahvistetaanko lähipalveluja vai keskitetäänkö kaikki palvelut muutamaan toimipisteeseen.

Lainsäädäntö tukee sitä, että asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on oikeus osallistua ja vaikuttaa hyvinvointialueen toimintaan. Mielestäni tulevien aluevaltuutettujen onkin pidettävä huolta monipuolisista ja vaikuttavista osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksista ja menetelmistä.

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen keskeisimmät palveluhaasteet liittyvät väestön ikääntymiseen, mielenterveyspalveluihin sekä peruspalvelujen saatavuuteen. Suomen Keskustalla on arvojensa mukainen aluevaaliohjelma. Vahvistetaan lähipalveluja. Mielestäni lähipalveluja tulee vahvistaa monikanavaisesti. Usein käytettävien lähipalvelujen järjestämistä voidaan tukea liikkuvilla ja sähköisillä palveluilla. Teknologian avulla voidaan esimerkiksi tukea pidempään kotona asumista sekä edistetään hyvinvointia ja terveyttä. On ymmärrettävää, etteivät kaikki pysty käyttämään digipalveluja. Heille on myös varmistettava palvelujen perinteinen saatavuus.

Toisille meille lähipalvelut tarkoittavat kotiin tuotavia palveluja. Toisilla lähipalvelut kulkevat mukana kännykässä. Vahvistetaan siis lähipalveluja monikanavaisesti.

Muutama sana rahoituksesta. Sote- ja pelastuspalvelujen rahoitus siirtyy kuntarahoituksesta valtion rahoitukseen samoin ohjaus. Hyvinvointialueiden toiminta rahoitetaan pääosin valtion rahoituksella ja osaksi palvelujen käyttäjiltä perittävillä asiakasmaksuilla. Ohjauksen ja rahoituksen osalta katse suuntaa ministeriöihin. Jatkossa hyvinvointialueet käyvät säännöllistä vuoropuhelua ministeriöiden kanssa. Kansallinen ohjaus keskittyy hyvinvointialueiden järjestämistehtäviin. Ohjaaminen ei tarkoita puuttumista alueiden tehtäviin tai palvelutuotantoon.

Näillä ajatuksilla kohti aluevaaleja. Sinä päätät kuka päättää sinun lähipalveluistasi.

Tuija Leivo-Rintakorpi,

aluevaaliehdokas (kesk.)

projektipäällikkö,

FM, insinööri,

Veteli