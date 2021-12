Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Journalisti vastuussa ennen kaikkea lukijoilleen – Pääkirjoitus myös videona

Katso pääkirjoitus videona tästä (pääkirjoitus luettavissa alla):

Keskipohjanmaan ensimmäinen numero ilmestyi 4. päivä joulukuuta 1917. Perustajat olivat etupäässä maakunnan maalaisliittolaisia talonpoikia puheenjohtajanaan tuolloin Toholammilla asunut Frans Eevert Tunturi. Vahva talonpoikaisvaikuttaja Santeri Alkio oli henkisenä tukena alkuvaiheen käänteissä. Lehdellä oli tehtävä ja tarkoitus. Niin sillä on edelleen vaikka lehti on nykyään poliittisesti sitoutumaton. Se ei tarkoita sitä, että lehdellä ei olisi mielipidettä tai julkaistua linjaa.

Medioita julkaisevat yritykset ovat normaaleita liikeyrityksiä, joiden tarkoituksena on tuottaa omistajalleen voittoa. Niin haluaa tehdä myös Keskipohjanmaata ja paikallis- ja kaupunkilehtiä julkaiseva Hilla Group. Se ei tarkoita, etteikö yhtiöllä ja sen lehdillä ole arvoja ja muitakin tavoitteita. Journalismilla on oma tehtävänsä ja onneksi sen arvo on pikemminkin vahvistunut kuin heikentynyt aikana, jolloin faktojen tarve on ilmeinen ja toisaalta vallan vahtikoiralle on tekemistä hyvinvoivassa ja valistuneessa demokratiassakin.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Riippumattoman journalismin tukena toimii parhaimmillaan ja normaalisti koko yritys. Myös valistuneet talouselämän vaikuttajat, mainostajat ja kunnalliset luottamushenkilöt tai viranhaltijat ymmärtävät, että journalismia tehdään lukijoille kansalaisten tiedonsaannin turvaamiseksi. Päätoimittajana vastaan nimenomaan lukijoilleni. Tätäkin lehteä kustantavan Hilla Groupin eli tutummin KPK Yhtiöiden hallituksen puheenjohtaja Vesa Kaunisto muistuttaa tämän päivän Keskipohjanmaassa, että lehden sisällöstä vastaa päätoimittaja. Kaunisto toteaa haastattelussa, että päätökset eivät ole ulkopuolisten tahojen tai edes lehteä julkaisevan yhtiön käsissä.

Jotkut Kalajoen kaupungin luottamushenkilöt ja viranhaltijat toimivat poikkeuksellisella tavalla verrattuna muiden kuntien henkilöihin. Yhteydenotot ovat poikkeuksellisen kriittisiä ja kuvaavaa on se, että yhteydenottoihin sisältyy aina viesti siitä, että median tulisi toimia eri tavalla kuin se toimii. Paikallislehti Kalajokiseudun päätoimittaja Hanna Parhaniemi kertoi kokemuksistaan valtakunnallisessa alan lehdessä Suomen Lehdistössä, jonka juttu ilmestyi torstaina (2.12.). Parhaniemi kertoo, että päätoimittajan työn näkökulmasta Kalajoki ei ole toimintaympäristönä kaikkein helpoin. Luottamushenkilöt ja virkamiehet ovat aggressiivisesti yhteydessä mediaan, jos eivät pidä juttujen näkökulmista tai niiden sävystä. Muutosodotuksia on ryyditetty muun muassa uhkalla tilausperuutuksista.

Minkäänlaista journalismia on mahdotonta tehdä painostuksen alaisena tuli painostus ulkopuolelta tai omasta yhtiöstä. Vielä pahempaa on, jos ulkopuoliset painostajat ja kriitikot ovat löytäneet mediayrityksen sisältä sellaisen toimijan, joka on heidän talutusnuorassaan. Näin ehti tapahtua Kalajokiseudun tapauksessa.

Journalismiin kuuluu lähtökohtaisesti vastuu siitä, että lukijoilla on oikeus saada tietää, mitä yhteiskunnassa tapahtuu. Journalisti on vastuussa ennen kaikkea lukijoilleen, kuulijoilleen ja katselijoilleen.

Pääkirjoitukset ovat Keskipohjanmaan kannanottoja, jotka kuvastavat lehden periaatelinjaa. Kirjoitukset laatii Keskipohjanmaan toimitus. Periaatelinja on luettavissa lehden B-osan päivyrisivulta ja verkkosivulta.