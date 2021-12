Aluevaalit 2022

Noin kuukauden kuluttua järjestetään historian ensimmäiset aluevaalit, joissa valitaan tulevien hyvinvointialueiden valtuustoihin edustajat. Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen valtuustoon valitaan 59 edustajaa, jotka tulevat päättämään muun muassa alueen sosiaali- ja terveyspalveluista sekä pelastustoimesta.

Hyvinvointialueiden perustamisen tavoitteena on turvata laadukkaat ja yhdenvertaiset palvelut hyvinvointialueella asuville, parantaa palvelujen saatavuutta, kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja ja hillitä kustannusten kasvua.

Muutos on rakenteellisesti merkittävä, kun palvelujen järjestämisvastuu kunnilta ja kuntayhtymiltä siirtyy uusille alueellisille toimijoille ja rahoituksesta tulee vastaamaan tulevaisuudessa valtio eikä kunnat kuten tähän saakka. Rakenteellinen muutos voi olla mahdollisuus, jos se osataan toteuttaa järkevästi. On osattava ja uskallettava luoda uudenlaisia palveluita alueen asukkaille eikä vain korjata aiempia rakenteita.

Rakenteellisen uudistamisen lisäksi hyvinvointialueiden perustamisessa on kyse sisällöllisestä uudistamisesta. Aluevaltuuston toimikausi alkaa maaliskuussa 2022, ja se saa ensi töikseen laatia hyvinvointi- ja palvelustrategian, johon kirjataan pitkän aikavälin tavoitteet ja niiden toteuttamiseen liittyvä taloussuunnitelma. Tätä suunnitelmaa laadittaessa on otettava huomioon toimintaa ohjaava lainsäädäntö.

Hyvinvointialueiden lähipalvelujen järjestämistä ja toteuttamista ohjaa valtava määrä erilaisia lakeja ja säädöksiä. Yleislakeina ovat muun muassa terveydenhuoltolaki ja sosiaalihuoltolaki sekä näiden lisäksi paljon erityislakeja, joiden perusteella eri asiakasryhmille suunnattuja palveluja ja tukitoimia järjestetään. Perustuslain 19. §:n mukaan jokaisella, joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa, on oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon. Tämän pykälän perusteella julkisen vallan on myös turvattava jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut.

Jo yleislakien perusteella on otettava huomioon asiakkaiden etu ja on tiedettävä heidän tuen sekä palvelujen tarpeensa. Hyvinvointialueella on oltava riittävä osaaminen, jotta se pystyy huolehtimaan asukkaiden palvelutarpeen mukaisesta palvelujen saatavuudesta kaikissa tilanteissa. Ei riitä, että tätä osaamista on hyvinvointialueen palveluksessa olevilla työntekijöillä vaan sitä on oltava myös näistä asioista päättävillä henkilöillä.

Usea eri ministeriö tulee ohjaamaan ja seuraamaan hyvinvointialueen toimintaa. Esimerkiksi Sosiaali- ja terveysministeriö arvioi palvelujen yhdenvertaista toteutumista ja rahoituksen riittävyyttä käyttäen apunaan THL:n asiantuntija-arviota väestön palvelutarpeesta ja siihen vastaamisesta, palvelujen saatavuudesta, laadusta ja vaikuttavuudesta sekä kustannuskehityksestä.

Viime vuosina on alettu käyttämään myös sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteydessä käsitettä ”häiriökysyntä”. Siinä on kysymys siitä, että asiakas joutuu hakemaan tarvitsemaansa palvelua yhä uudelleen ja uudelleen, koska tarkoituksenmukaista palvelua ei ole saatavilla tai se on puutteellista. Tämä puolestaan lisää kustannuksia, heikentää palvelun laatua, pitkittää hoitoon pääsyä ja kuormittaa työntekijöitä kohtuuttomasti.

Näin ollen häiriökysynnässä tarve ja tarjonta eivät kohtaa ja pahimmassa tapauksessa asiakas joutuu jatkuvasti tiedustelemaan, onko hänen hakemuksensa käsitelty tai hän palaa takaisin vastaanotolle, kun suunniteltu hoito ei ole tehonnut. Tärkeää onkin, että palvelut organisoidaan asiakaslähtöisesti, jotta myös kustannustehokkuus saadaan paremmaksi.

Jotta hyvinvointialue säilyttää uskottavuutensa ja mahdollisuutensa toimia tulevinakin vuosina, on nyt viimeistään otettava ihmiset tarpeineen keskiöön. Tuloksellisia ja laadukkaita hyvinvointialueen palveluja tuotetaan vain lähellä ihmistä. Tämän vuoksi on erittäin tärkeää, että palvelua ja tukea tarvitsevan ihmisen lähellä on riittävä määrä osaavaa ja hyvinvoivaa henkilöstöä.

Paras lähtökohta onnistuneelle muutokselle on, että myös asioista päättävät henkilöt tuntevat ihmisten terveyteen ja turvallisuuteen liittyvä palvelutarpeet ja uskaltavat rakentaa uudenlaisiakin palveluja koko alueen asukkaiden parhaaksi. Tarvitaan 59 rohkeaa, tarpeet tunnistavaa ja osaavaa valtuutettua käynnistämään historiallinen uudistus.

Maija-Liisa Pulkkinen,

YTM,

aluevaaliehdokas (kesk.),

Veteli