Tiina Ojutkankaan kommentti: Näin se vuosi jälleen vaihtuu – Hyvää uutta vuotta

Niin ollaan taas hetkessä, jolloin vuosi vaihtuu. Monella tavalla erikoinen on ollut vuosi 2021. Sitä miettii, oliko elämä ennen tavallisempaa. Korona leimaa niin paljon työtä, keskustelua ja elämää yleensä, että pakko sanoa vuoden 2021 olleen koronavuosi mitä suurimmassa määrin.

Kun miettii omaa elämäänsä, mahtuu siihen onneksi muutakin. Loppujen lopuksi arki on ollut tavallista hyvää elämää, jota mieleinen työ leimaa, mutta tärkeääkin tärkeämpi "siviilielämä" pehmentää. Kun iltapuhteena on koiran kanssa ulkoilu tai saunominen, näitä harrastuksia ei ulkoinen maailma paljon hetkauta.

Omassa elämässä koronarajoitukset ovat luonnollisesti vaikuttaneet siihen, että ulkomailla asuvien omien läheisten tapaaminen on hankalampaa. Muuten on ehkä tullut päiviteltyä sitä, miten lyhyt pinna ihmisillä on, kun elämä muuttuu.

Uuden vuoden ensimmäisiä etappeja on kolmannen koronarokotteen saaminen toivottavasti jo maanantaina. Koronaan liittyviä juttuja toimituksessa teemme säännöllisesti edelleen. Tavoitteena on tuoda teille lukijoille mahdollisimman selväjärkisiä ohjeita aikana, jolloin niille on totisesti tarvetta.