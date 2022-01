Pääkirjoitus: Viiden päivän koronakaranteeni iso muutos, mutta järjen käyttöä tarvitaan

Koronatartuntojen määrä kasvaa Suomessa yhä vauhdilla ja omikronmuunnos on muuttanut epidemian kulkua vaikeammin ennustettavaksi, kerrottiin sosiaali- ja terveysministeriön (STM) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) viikoittaisessa koronakatsauksessa keskiviikkona. Tosiasia on, että koronan ilmaantuvuus on Suomessa korkeampi kuin koskaan aiemmin. Käännettä parempaan ei ole tapahtunut. Myös STM eli sosiaali- ja terveysministeriö muistuttaa, että koronaepidemian huippua ei ole vielä nähty.

Viime viikolla raportoitiin 38 000 koronatartuntaa, mutta lukeman arvioidaan olevan todellisuudessa vielä korkeampi. THL:n terveysturvallisuusjohtaja Mika Salminen totesi tiedotustilaisuudessa keskiviikkona, että koronan voi saada nyt käytännössä missä vain. Se on aika lohduton viesti. Toimintaohjeiden tarpeellisuudesta ei voi edes kiistellä. On kaksi pääviestiä, joita oikeastaan osaa antaa vaikkei olisi terveydenhuollon ammattilainen: käykää rokotuksissa ja pysykää kotona, jos on oireita.

THL:n Salminen korosti tiedotustilaisuudessa, että ihmisten tulee eristäytyä oma-aloitteisesti. Lisäksi omista oireista ja mahdollisesta altistumisesta pitäisi kertoa ihmisille, joiden kanssa on ollut tekemisissä. Keskiviikkona alkuillasta THL tiedottikin, että karanteenin ja eristyksen lyhentämistä tulisi harkita painottaen välitöntä ja täydellistä omaehtoista eristäytymistä viisi vuorokautta oireiden alusta.

THL siis ehdottaa karanteenin ja eristyksen lyhentämistä viiteen vuorokauteen. Tällä hetkellä karanteeni on yleensä 10 päivää koronavirukseen sairastuneella. THL:n ehdotus on varsin suuri muutos toimintaan parin viime vuoden aikana. Jos tämä ratkaisee sen, että ihmiset ottavat karanteenin tosissaan ja viisi päivää riittää, niin ehdotus on oikeansuuntainen.

STM:n johtava asiantuntija Liisa-Maria Voipio-Pulkki muistutti tiedotustilaisuudessa rokotusten merkitystä vakavan tautimuodon ehkäisyssä. Tällä hetkellä esimerkiksi Keskipohjanmaan toiminta-alueella rokotuksiin pääsee ajanvarauksella ja ilman ja ihmiset ovatkin kiitettävästi käyttäneet hyödykseen laajat rokotusmahdollisuudet.

Nyt vaaditaan myös työnantajilta järjen käyttöä, että oireiset ja mahdolliset sairastuneet, joilla ei ole testitulosta, eivät joutuisi menemään työpaikalle. Riskit muiden sairastuttamiseen ovat suuret.

Pääkirjoitukset ovat Keskipohjanmaan kannanottoja, jotka kuvastavat lehden periaatelinjaa. Kirjoitukset laatii Keskipohjanmaan toimitus. Periaatelinja on luettavissa lehden B-osan päivyrisivulta ja verkkosivulta.