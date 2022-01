Antti Savelan kolumni: Haapajärvi on aivan upea kaupunki – Kahta sen kouluista uhkaa turhaan sulkeminen: "Miksi kurjistamme emmekä kehitä?"

Haapajärven kaupungin toiminta on nyt toistamiseen valtion arviointimenettelyssä. Edellisestä kerrasta on noin kymmenen vuotta. Haapajärveä useammin on joutunut valtion syyniin vain Rääkkylä, kolme kertaa.

Mitä tästä pitäisi ajatella. Ensinnäkin. Haapajärvessä ja haapajärvisissä ei ole mitään vikaa. Päinvastoin. Haapajärvellä on kaksi Suomen keskipistettä ja se on kasvattanut muun muassa hiihdon olympiavoittajan ja ampumahiihdon kaksinkertaisen olympiaedustajan. Teollisia työpaikkoja on vaikka muille jakaa. On uimahallia, jäähallia, pesäpallokenttää, jalkapallokenttää. Viimeksi tytöt voittivat SM-kultaa jääkiekossa. Toisaalta sitäkään ei pidä ihmetellä. Haapajärveltä lähtöisin olevan Timo Mikkolan poika Niko Mikkola luutii NHL:ssä St. Louis Bluesin takalinjoilla yli 20 minuuttia illasta toiseen.

Haapajärvi on siis Suomen ykköspaikkakuntia. Mutta miksi kaupungin talous on toista kertaa valtion syynissä vuodesta toiseen kertyneiden alijäämien vuoksi. Syyllisiä voisi arvuutella, mutta antaapa olla. Onhan se niinkin, että syyllisiä tässä jupakassa on turha etsiä. Voimavarat kannattaa panostaa nyt selviämiseen. Se vaan harmittaa, että vanhojen virheiden paikkaamiseen etsitään säästöjä taas kerran kouluista ja koulutuksesta. Kouluhallinnon säästöt ymmärtää, mutta kyläkoulujen karsimista on vaikea tajuta. Yksi havainto Oksavan pojalta. Kun Rannan opinahjon koulun ovet suljettiin, ei sinne ole sen jälkeen paljoa rakennettu, vaikka kylä on mitä mainioin. Sitä vastoin Oksavalle on tullut uusia taloja sinne tänne ja uusia tehdään parhaillaankin. Onko ansiona Oksavan koulun säilyminen. Väitän että on.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Säästöjä Haapajärvellä etsiessämme pitää nostaa kunnianhimoa. Miettiä, mitkä säästöt eivät leikkaa meidän elinvoimaamme ja ihmisten halua asua jatkossakin aatelisten joukossa. Eikö voisi miettiä, miten voisimme edistää elinvoimaamme. Ei ne isot säästöt, vaan ne isot tulot. Kysyä esimerkiksi muutamalta haapajärviseltä yritykseltä, miten tänne saisi ihmisiä muuttamaan vaimoineen ja perheineen. Ihailen näitä yrityksiä, vaikka he eivät melua itsestään pidä. Heillä voisi olla myös vinkkejä siihen, miten yritysjoukkoamme ja sitä kautta verotuloja voisi edelleen kasvattaa.