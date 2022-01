Euroopan läpi vyöryi pandemia, joka tappoi jopa puolet väestöstä – tällainen oli mustan surman aika ja nämä koronatoimet kumpuavat historiasta

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Krimin niemimaalla oli 1300-luvulla vauraiden italialaisten kaupunkivaltioiden Venetsian ja Genovan satamia. Se oli Kiinan silkkitien läntinen päätepiste ja keskiaikaisen idänkaupan keskus.

Genovalaiset kauppiaat hallitsivat kauppasiirtokunta Kaffaa Krimillä. Vaiheikkaan 1340-luvun puolivälissä mongolien jälkeläisten muodostama Kultaisen ordan valtakunta hyökkäsi Kaffan linnoitusta vastaan ja piiritti sitä. Kesken piirityksen levisi uudenlainen hirvittävä kulkutauti, joka surmasi ensin joukoittain piirittäjiä ja sitten kaupunkilaisia.

Genovalaiset säikähtivät ja purjehtivat Eurooppaan.

Ja näin alkoi mustan surman aika. Tai sitten ei.

– Kyseessä on kronikoiden tarina. Todennäköisesti rutto levisi kauppareittien kautta, kertoo Helsingin yliopiston yleisen historian dosentti Timo Joutsivuo.

Hän on tutkinut keskiaikaisten lääkäreiden kirjoituksia ja tehnyt aiheesta kirjan Terveys keskiajan lääketieteessä.

Musta surma on joka tapauksessa tosiasia: tappava pandemia, josta on jäänyt jälkensä jopa nykyisen korona-ajan toimintatapoihin.

Elämää nälän ja kulkutautien keskellä

Keskiajalla väestöä piinasivat toistuvat kulkutaudit. Eliniän odote oli jo valmiiksi alhainen, sillä joka kolmas lapsi kuoli alle 5-vuotiaana.

Mustan surman aika oli silti ennennäkemätöntä. Jopa puolet eurooppalaisista saattoi kuolla muutamassa vuodessa. Tarkkaa määrää ei koskaan saada selville. Edes sitä ei tiedetä, oliko kyseessä paiserutto, sen eri muodot vai useita kulkutauteja.

– Väestö oli kasvanut runsaasti 1300-luvun alkuun. Ilmasto oli kylmennyt 1200-luvun lopulla, mikä aiheutti pieniä satoja ja nälänhätää. Vastustuskyky oli heikentynyt väestössä, luettelee Joutsivuo ruton taustaolosuhteita.

Kun yersinia pestis -bakteeri pääsi leviämään väestöön, vain vähän oli tehtävissä ihmisten hengen pelastamiseksi.

Pääkallot saattavat kertoa rutosta tai suuressa taistelussa kuolleista vieraista sotilaista. Englantilaisen Hythen kirkon noin 2000 kallon jäämistö kertoo joka tapauksessa elämästä ja kuolemasta ja siitä, että satoja vuosia sitten ihmiset ovat kokeneet ne samaan tapaan kuin me nykyään.

Jyrsijöistä ihmisiin

Bakteeri viihtyi jyrsijöissä, erityisesti mustissa rotissa, joita eli silmänkantamattomiin jatkuvissa yhdyskunnissa sisä-Aasian laajoilla aroilla. Kirput elivät jyrsijöiden turkeissa ja imivät niiden verta. Silkkitien varrella kirppuja päätyi myös kauppakaravaanien mukaan, sillä kirput elivät kymmeniä päiviä. Jouduttuaan eroon luonnon jyrsijäyhdyskunnista kirput etsivät uusia veren lähteitä ja löysivät myös ihmisiä.

Kun kirppu imi ihmisen verta ja tartutti bakteerin, iho täyttyi pahanhajuisista paiseista. Tauti aiheutti ihmiselle korkean kuumeen ja tappoi usein muutamassa päivässä.

– Paiserutossa kuolleisuus oli 60–70 prosenttia, Joutsivuo arvioi.

Ruttobakteeri aiheutti todennäköisesti myös ilmateitse leviävää keuhkoruttoa, joka tappoi lähes sataprosenttisesti. Keuhkot täyttyivät nesteellä.

Tauti rantautui vuonna 1347 keskiaikaiseen Italiaan. Se pyyhkäisi kuudessa vuodessa halki koko Euroopan.

Tasa-arvoinen tappaja

Musta surma oli tasa-arvoinen, sillä se tappoi iästä, sukupuolesta ja säädystä riippumatta. Keskiajalla taudinaiheuttajaa ei tunnettu, eikä ollut olemassa bakteereja tuhoavia antibiootteja ihmisten hengen pelastamiseksi. Yersinia pestis löydettiin vasta 1890-luvulla.

Korona-aikaan verrattuna musta surma oli aivan toista luokkaa vaarallisuudeltaan. Korona tappaa enimmäkseen iäkkäitä, ja ylivoimainen enemmistö sen saaneista parani jo pandemian ensiaallossa. Rokotuksilla koronaviruksen tappavuutta on vähennetty murto-osaan ja omikronmuunnos on edellisiä lievempi, vaikkakin tarttuvampi.

Italialainen kirjailija Giovanni Boccaccio eli ruton ajan ja kirjoitti maailmankirjallisuuden klassikossaan Decameronessa kuvauksen ruton sosiaalisista vaikutuksista. Teoksessa päähenkilöt pakenivat ruton tarttumista ja väkijoukkoja linnan muurien suojaan ja viihdyttivät toisiaan iloluontoisilla ja eroottisillakin tarinoilla.

Samaa ihmisten välttelyä on nähty Euroopassa ja maailmalla korona-aikanakin. Rutto pysäytti Euroopan väestönkasvun 200 vuodeksi.

Pahan ilmaa piti välttää

Lääketieteessä tautien ajateltiin leviävän pahan ilman eli miasman välityksellä. Näin uskottiin myös rutosta.

Lääkärit pukeutuivat ruttonaamioihin, aikansa maskeihin. Nokan kärkeen laitettiin hyväntuoksuisia yrttejä estämään pahan ilman leviämistä. Kuva on Berliinistä vuodelta 2014, jolloin paikallisessa museossa oli teemana musta surma. Ruttonaamioita ei kuitenkaan ollut vielä ensimmäisen aallon aikana käytössä, vaan vasta myöhempinä vuosisatoina.

Pahaa ilmaa yritettiin torjua muun muassa mausteilla ja polttamalla nuotioita kaduilla. Myöhempinä vuosisatoina otettiin käyttöön ruttonaamioita, jotka peittivät ihon ja joiden nokassa oli aromaattisia aineita.

Potilaita ei kuitenkaan jätetty oman onnensa nojaan. Lääkärit koittivat perinteisiä hoitokeinoja kuten suoneniskentää, peräruiskeita ja paiseiden hautomista. Suoneniskennällä yritettiin poistaa pahaa verta, jotta ruumiinnesteet olisivat paremmin tasapainossa.

– Vanha klisee siitä, että lääkärit olisivat jättäneet ruttopotilaat oman onnensa nojaan, ei pidä paikkaansa. Tämä näkyy siinäkin, että monissa paikoissa lääkäreiden määrä todella romahti mustan surman seurauksena, koska he olivat epidemian eturintamassa ja näin ollen saivat yleensä itsekin tartunnan, sanoo yliopistotutkija Jenni Kuuliala Tampereen yliopistosta.

– Taudista selvinneiden lääkäreiden omia sairaskertomuksia on myös säilynyt eri vuosisadoilta.

Valtava määrä ruumiita aiheutti ongelman, mitä tehdä niille.

– Monissa kaupungeissa maksettiin erityisille ruumiidenkerääjille, joiden tehtävänä siis nimensä mukaisesti oli ilmeisesti aika hyvää korvausta vastaan etsiä ruumiit ja kuljettaa ne joukkohautoihin. Ruttohautausmaita perustettiin kaupunkien ulkopuolelle. Usein nämä olivat joukkohautoja.

Ruumiinkerääjät altistivat myös itsensä tartunnalle, koska paiserutto levisi kosketuksesta.

Jumalan rangaistus ihmiskunnalle

Lapsia jäi valtavasti orvoiksi. Pariisissa ensimmäinen hospitaali orpolapsille perustettiin jo 1363. Firenzen maineikas Ospedale degli Innocenti perustettiin 1410.

Myös työvoimaa kuoli niin paljon, että kyvykkään rutosta selvinneen työntekijän sosiaalinen asema saattoi jopa hetkeksi parantua. Leskirouvat lapsineen näkivät usein nälkää ja pyrkivät naimisiin selvitäkseen hengissä.

Uskonnossa ruttoa pidettiin jumalan rangaistuksena ihmiskunnalle ja jumalaa oli pyrittävä lepyttelemään muun muassa rukouksin ja uhrein. Ruton saaneet yrittivät helvetin pelossa ripittäytyä ennen kuolemaa, mutta se saattoi olla vaikeaa.

– Esimerkiksi monet korkea-arvoisemmat papit saattoivat paeta kaupungeista maaseudulle ja jättää apupapeille ja muille alemmalla hierarkiassa oleville sielunhoidolliset tehtävät, kertoo Kuuliala.

Katolisessa kirkossa myöhempien ruttoaaltojen aikana tapahtui useita rutostaparanemisihmeitä, joiden jälkeen parantuneita julistettiin pyhimyksiksi.

Rutto ei tullut yllätyksenä

Tieto rutosta kulki taudin edellä muun muassa kirjeitse ja laivojen kautta, vaikka nykyisen tasoista viestintä- ja liikenneteknologiaa ei ollut. Tauti ei siis tullut usein yllätyksenä. Ruton ensimmäiseltä aallolta kesti vuosikausia tehdä tuhojaan Euroopan halki.

– Perugian lääketieteen professori Gentile da Foligno kirjoitti jo ennen kuin rutto oli tullut sinne, miten tautiin pitää varautua, kertoo Joutsivuo.

Fakta

Näitä he ovat tutkineet

Timo Joutsivuo

Timo Joutsivuo on yleisen historian dosentti Helsingin yliopistossa. Hän on erikoistunut lääketieteen historiaan. Joutsivuo on kirjoittanut aiemmin muun muassa Orionin historian (yhdessä Antti Parpolan kanssa) ja Terveys keskiajan lääketieteessä -teoksen. Hänen tuorein kirjansa käsittelee Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin lähihistoriaa.

Jenni Kuuliala

Jenni Kuuliala on yliopistotutkija Tampereen yliopistossa. Hän on tutkinut lääketieteen sosiaalihistoriaa, parantamista, sairautta ja vammaisuutta sekä pyhimyskultteja myöhäiskeskiajalla ja uuden ajan alussa. Hän on kirjoittanut näistä aiheista useita artikkeleita kansainvälisiin tiedejulkaisuihin.