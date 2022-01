Lukijan mielipide: Pahoinvoivan nuoren on saatava hoitoa heti

Aluevaalit lähestyy, ehdokkailla on kauniita sanoja ja lupauksia. Minusta olisi kiva tietää kuinka moni ehdokkaista on selvillä siitä, miten huonolla tasolla lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut on Soiten alueella ja miten vaikeaa itsetuhoisen nuoren on päästä hoitoon nopeasti. Luulen, että asiasta tietää alalla toimiva hoitohenkilökunta ja sellainen jolla on oma kokemus asiasta, muut voivat vain arvailla.

Itse kolmen lapsen äitinä olen järkyttynyt siitä, että kun lapsella on hätä ja apua on saatava nopeasti, sitä ei yksinkertaisesti ole saatavilla edes yksityiseltä, vaikka meillä on kattava vakuutus. Lähin lapsipotilaita vastaan ottava psykologi löytyi Oulun Mehiläisestä ja hänellekin aika järjestyi kuukauden päähän! Aikaa ei siis löytynyt koko Suomesta. Psykologeja kyllä on, mutta ei sellaisia, jotka ottavat vastaan myös lapsia.

En tiedä miten palveluita voisi kehittää ja parantaa, mutta minusta nuoren on päästävä hoitoon heti, eikä viikon tai kuukauden kuluttua, etenkin jos taustalla on itsetuhoisuutta. Kuukausi on pitkä aika odottaa, sen voin äitinä kertoa. Toivon todella, että tähän tulee pikaisesti muutosta parempaan.

Äiti, jonka lapsella on tosi paha olla