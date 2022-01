Aluevaaliehdokkaan mielipide: Pikku Maija hyvinvointialueella

Aluevaalit 2022

Pikku Maija syntyi Kokkolan keskussairaalassa. Sairaala on 1700 vauvalla vuosittain yksi Suomen suurimmista synnytyssairaaloista ja niitä ainoita, joissa synnytysten määrä on viime vuosina lisääntynyt. Synnytykset edellyttävät myös kirurgista valmiutta ja tämä osaaminen tuo mukanaan monia muita toimenpidemahdollisuuksia. Keskussairaalan samaa asemaa on hyvinvointialueella kaikin tavoin vaalittava. Soiten neuvolassa Maija todetaan terveeksi lapseksi.

Maija kasvaa ja pian tärkeimpiä yhteiskunnan lähipalveluja ovatkin hänen kotikuntansa palvelut: päivähoito, varhaiskasvatus ja koulu. Kuraattoripalvelut siirtyvät kunnilta hyvinvointialueen palveluiksi. Tämän näen mahdollisuutena. Kuraattorit tuntevat nykyisten kuntiensa työntekijät ja tulevat Soiten perheiden palvelujen työntekijöiden kanssa saman työnantajan palvelukseen. Korona-aika on kasannut lasten, nuorten ja perheiden ongelmia ja monet esim. oppilashuoltoon liittyvät asiat ovat salassa pidettäviä asioita. Näiden asioiden hoitamista auttaa kovasti työntekijöiden toistensa tuntemisesta tuleva keskinäinen luottamus.

Sosiaalipalveluhenkilöstö siirtyi maaseutukuntien palkkalistoilta ja kunnantaloilta pois vuonna 2009 ja Kokkolassa v. 2017. Tämän jälkeen eivät yhteiset kaffituntijutustelut enää ole toimineet luottamuksen rakentajina. Moni työntekijä on lisäksi vaihtunut. Kun monet muut aloittavat hyvinvointialueet opettelevat tekemään sosiaalitoimen ja terveydenhuollon yhteistyötä, niin meidän edelläkävijänä kannattaa voimakkaasti paneutua juuri ennakoivaan lasten, nuorten ja lapsiperheiden ongelmia koskevaan kuntien sivistystoimen ja hyvinvointialueen työntekijöiden läheiseen yhteistyöhön. Koulupsyykkarit ovat tästä hyvä esimerkki. Heitä tarvitaan lisää.

Maijan läheisiä voi kohdata työttömyys. Työllisyyspalvelut siirtyvät kunnille vuonna 2024. Pitkittynyt työttömyys aiheuttaa usein monia ongelmia. Työllisyyspalvelujen yhteistoiminta-alue tulee olemaan sama kuin hyvinvointialue. Työllisyysasioiden pitää olla myös merkittävä yhteistyöasia kuntien ja hyvinvointialueen välillä. Kokkolan ja muun maakunnan työllisyyden kuntakokeilussa tätä jo nyt onneksi harjoitellaan, mutta matkaa vielä on.

Maijan Tuula-mummo odottaa kovasti Soiten senioriasuntojen valmistumista Kaustisen keskustaan. Yksin asuminen omakotitalossa Köyhäjoella on välillä työlästä, vaikka naapuriapua on aina ollutkin hyvin saatavissa. Erityisen tyytyväinen Tuula on Kaustisen kunnan toimittamaan lämpimään ruokaan. Tuulan taloa onkin jo eräs Etelä- Suomesta tuleva paluumuuttajaperhe kysellyt. Perheen isä on menossa töihin Keliberille ja äiti hakee töihin Kaustiselle tulevaan Soiten vammaisten palveluasumisyksikköön. Senioriasuntotarve pitää kartoittaa kaikissa hyvinvointialueen kunnissa.

Meitä on Keski-Pohjamaalla 68 000 asukasta. Jokainen hyvinvointialueen asukas, niin Maijakin, on jonkun alueen kunnan asukas. Kuntalaisten hyvinvointi on Kuntalain 1 §:n mukainen kunnan päätehtävä. Kun Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue aloittaa ja sotemenot kunnilta poistuvat, niin kuntien taloutta voidaan paremmin ennustaa. Joillakin kunnilla taloustilanne ainakin nykyisten laskelmien mukaan paraneekin.

Nyt pitää alueen pienuudesta ja kehutusta ketteryydestä ottaa kaikki hyöty irti. Kunnat lisäävät panostusta kulttuuriin, liikuntaan ja muihin harrastusmahdollisuuksiin yhteistyössä alueellisten järjestöjen kanssa. Ennakoivaa yhteistyötä sosiaalityön, nuorisotyön, varhaiskasvatuksen ja koulujen välillä lisätään. Kun näissä onnistutaan, niin alueen asukkaiden hyvinvointi paranee ja sekä hyvinvointialuetta, että alueen kuntia onnistumisesta myös valtion taholta rahallisesti palkitaan.

Arto Alpia

kunnanjohtaja, Kaustinen

sitoutumaton aluevaaliehdokas keskustan listoilla