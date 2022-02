Aleksis Kiven Seitsemän veljestä Juha Hurmeen käännöksenä – Eilan pläjäykset -kirjallisuusblogissa ruoditaan suomennosta suomesta

Tuli aika Aleksis Kiven ja Seitsemän veljeksen. Hankin Kai Häggmanin Päänäyttämöllä – Suomen Kansallisteatterin 150 vuotta. Teos on omistamisen väärti ja Kivi varsinaista teatterin peruskamaa. Topelius ennusti vuonna 1877 Runebergin haudalla, että seuraava suomalainen kirjailija kirjoittaa teoksensa suomeksi, autuaan tietämättömänä siitä, että ’seuraava suuri’ oli jo kirjoittanut – ja kuollut. (Sanna Kangasniemi Hesarissa 29.1.22) Topeliuksella ei ollut somea, että eihän sitä kaikkea voi tietää.

Aleksis Kiven Seitsemän veljestä, kääntänyt Juha Hurme (Teos, 404 s.) ilmestyi viime vuoden syksyllä. Tuli siis suomennos suomesta.

Olen kuullut paheksuntaa, että pitikö tuommoinenkin tehdä. Kiven kielihän on niin hienoa. Minä taas kysyn, että miksi ei olisi pitänyt? Montakohan erilaista näytelmäversiota Seitsemästä veljeksestä on tehty? Eikös he jossakin (Toholammilla toim.huom.) ole olleet jopa sisaria?

Shakespearen, Canthin ja Kiven näytelmiä voidaan hyvin nykyaikaistaa ja Wagnerin ja Mozartin oopperoista on tehty ties kuinka monta sovitusta. Eikös Öjan laiturilla Mozartin Figaron häiden päähenkilö ollut kaivinkoneen kuljettaja? Musiikkikappaleistakin sanotaan usein, että sovittanut se ja se. Mikä koskemattomuus romaanilla sitten olisi oltava?

Minun pirtaani sopii hyvin Hurmeen sovitus Kiven Seitsemästä veljeksestä. Tai käännös, jos se termi on oikeampi.

Ja toisekseen, jos tämä auttaa opetajia saamaan yhdenkin lapsen lukemaan Seitsemää veljestä, niin se on paikkansa ansainnut. Kiven kieli on hienoa ja termitkin tämän ikäiselle tuttuja. Mutta jos tutummat käsitteet tekevät lukemisen helpommaksi, niin se on hyvä.

Paikoin Hurmeen käännökset ovat kuitenkin mielestäni turhia. Eivät ne käsitteet niin vaikeita ole. Kyse on ilmeisesti tyylistä.

Olen ymmärtävinäni käännöksen tekemisen myös Hurmeen näkökulmasta. Hän yksinkertaisesti halusi tehdä. Ja hän teki. Niinkuin kirjoitti Niemen ja Suomen. Ei niitäkään kukaan pyytänyt.

Minun mielikuvassani Seitsemän veljestä sopii ylipäätään hyvin Hurmeen käsittelyyn. Niinkun sopi Kiven näytelmä Leakin. Ihan sinä ihtenään eli vanhana kieliversiona KOM-teatterissa. Sitä Hurme ei sovittanut nykykielelle, vaan nimenomaan halusi alkuperäisen. Oli muuten älyn säihkettä kuunnella KOM-teatterissa Juha Hurmeen ja Teemu Keskisarjan keskustelevan Aleksis Kiven Leasta. Osuin semmoiseenkin tilaisuuteen.

Ymmärrän kyllä Hurmeen käännöksen kritiikin. Tyyli osin latistaa veljesten tenhovoimaa. Tyylillä ei välttämättä ole merkitystä lukijalle, jolle kirja on uusi. Kyse on siitä, pitääkö tarinasta. Ja siitä on helppo pitää. Veljesten tuntijat taas ottavat kantaa kieleen, parempi vaiko huonompi. Osa ei tykkää ja mikäs siinä. Impivaarassa minäkin paremmin viihtyisin.

Jyrki Nummi on Helsingin Sanomissa 10.10.2021 analysoinut, millaisia muutoksia Hurme on tehnyt kieleen. En toista. Sensijaan kehun kirjan lopun luvuittain esitettyjä Selityksiä. Ne ovat aitoa Hurmetta, niitä ei lukijan pidä ohittaman.

”Timo siteeraa luultavasti tapansa mukaan ontuvasti jotain hämärää muinaista sutkausta.” ”Timo lainaa alun virsikirjasta ja lopun omasta päästä.” ”Tuntematon sanonta.” ”Hämärä viittaus.”

Ovatko nämä muka selityksiä? Vastaavalla tavalla Hurme voisi selittää koko teoksen. Pitkä selitys on jo Rajamäen pariskunnasta. Kyynärien ja naulojen merkityksen selitykset ovat ihan paikallaan. Mutta ”viisi plootua - paljon rahaa” menee jo hurmeeksi. ”Muutaman vakan – pari ämpärilistä.” Voin kuvitella, miten Hurme on hykerrellyt selityksiä kirjoittaessaan. ”Tahallaan tai vahingossa.”

Sitten vielä aakkoselliset selitykset. Osa ihan asiallisia, osa taas silkkaa hurmetta. ”Koirankuonolaiset myyttisiä villi-ihmisiä, ihmishirviöitä.” ”Karjaan mies mikä lie kostaja.”

Koiruohon, tallukan, kurran, jalkapuun ja sen sellaisten selittäminen tämän päivän englantilaistuneelle nuorelle saattaa olla ihan hyvä.

Lopuksi suosittelen lämpimästi Seitsemän veljeksen lukemista. Etenkin jos edellisestä kerrasta on kulunut paljon aikaa. Sitä voi aina peilata omaan aikaansa. Mikä olisi se tämän päivän kiusallinen pakko, jota tekisi mieli lähteä pakoon Impivaaraan? Onko tämän päivän nettimaailma joillekin sama kuin lukutaito muinoin.

Nyt eivät kanttorit iske karttakepillä päähämme pankkitunnistautumisen osaamista. Yritetään ihmisystävällisemmin keinoin. Veljekset pelkäsivät joutuvansa kaikkien töllisteltäväksi jalkapuuhun kirkonmäelle. Moni on saanut kokea jalkapuunsa somessa. Kartut ja seipäät, tämän päivän trollaustako? Kiven nimismies päätyy sovitteluratkaisuun ei sakkoihin tai putkarangaistukseen.

Seitsemän veljeksen lukija löytää kirjasta paljon pohtimista, Kiven tai Hurmeen kielellä.