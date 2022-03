Pääkirjoitus: Häiriötilanteisiin kannattaa opetella varautumaan – Ei tarvitse tulla sota, että totutut asiat eivät toimikaan

Ukrainan sota on saanut ihmiset miettimään ihan uudenlaisia asioita. Olisitko kaksi viikkoa sitten pohtinut, missä väestönsuojasi sijaitsee ja pitäisikö jotenkin varautua tilanteeseen, jossa kaikki ei olekaan normaalilla tolalla. Suomessa on yhteensä noin 54 000 väestönsuojaa.

Helpottavaa on tietää, että Suomessa varautuminen ja siitä tiedottaminen on viranomaisten vastuulla. Kiinteistöjen omistajilla taas on asiaa koskevia pysyviä vastuita. Väestönsuojan omistajan on varmistettava kiinteistönsä väestönsuojan koneiden ja laitteiden olevan toimintakunnossa. Väestönsuoja on yksi osa kiinteistöä ja kunnossapitoveloite on kiinteistön omistajalla tai haltijalla.

Jälleen on syytä muistuttaa, että Venäjän hyökkäys Ukrainaan ei ole aiheuttanut Suomessa sellaista turvallisuusuhkaa, että ihmisten tarvitsisi olla huolissaan kotimaan tapahtumista. Erilaisista turvallisuutta edistävistä asioista on syytä olla tietoinen normaalistikin.

Esimerkiksi 72 tunnin varautumissuosituksella tarkoitetaan sitä, että jokaisessa kodissa pitäisi olla valmius selvitä itsenäisesti häiriötilanteen sattuessa ainakin kolme vuorokautta. Suositus on tehty yhteistyössä viranomaisten ja järjestöjen kanssa. Tällaiset häiriötilanteet voivat liittyä vaikkapa myrskyyn tai muihin mullistuksiin, jotka haittaavat selviytymistä.

Kotivara ei ole erillinen hätävarasto, vaan tuotteita käytetään ja kierrätetään koko ajan. Kannattaa myös miettiä etukäteen, miten voi laittaa ruokaa sähkökatkon aikana, neuvovat viranomaiset.

Ohjeistukset eivät ole turhia. Nykyajan ihmiset ovat tottuneet, että sähköt toimivat, vettä tulee hanasta ja ruokaa voi tilata kotiin. Yhteiskunnassa voi tulla erilaisia häiriötilanteita, joissa totutut asiat eivät toimikaan. Hysteriaan ei kuitenkaan ole aihetta.

