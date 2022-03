Tapio Lehtisen kolumni: Tie kaaokseen tai uuteen alkuun

Fyysikko Albert Einsteinin väitetään sanoneen aikanaan: ”En tiedä millä aseilla kolmas maailmansota soditaan, mutta neljäs maailmansota tullaan sotimaan kepeillä ja kivillä”. Näin Einstein ei ole sanonut, mutta olisi hyvin voinut sanoa. Albert Einstein on Winston Churchillin ohella yksi useimmin väärin siteeratuista ihmisistä.

Kolmas maailmansota tuntui länsimaissa pitkään kaukaiselta ajatukselta pelkästään sen takia, että ydinaseet ovat tehneet suurvaltojen välisestä sodasta mahdottoman. Ihmiskunta halusi uskoa, että olemme oppineet menneisyydestä.

Venäjän uhkailu ydinaseilla kesken sodan oli täysin uutta. Se kuulosti pelottavalta ja herätti paljon huolta ympäri maailmaa.

Venäjän uhkailu ei ole merkki voimasta vaan siitä, että sota ei edisty Venäjän ja Putinin toivomalla tavalla. Monet merkit viittaavat nyt siihen, että Venäjä on aliarvioinut sekä Ukrainan asevoimien puolustuskyvyn että sen presidentin Volodymyr Zelenskyn tahdonvoiman.

Suuresta sotilaallisesta ylivoimasta huolimatta Venäjän hyökkäys näyttää etenevän hitaasti. Vielä ei ole syytä juhlia, sillä Venäjällä on käytössään suuret reservit ja paljon suuremmat sotilasvoimat kuin Ukrainalla.

Venäjän hyökkäys on jo aiheuttanut paljon vahinkoa, ihmishenkiä on menetetty, omaisuutta on tuhottu ja miljoonat ukrainalaiset etsivät turvaa ympäri Eurooppaa. Tilanne voi vielä pahentua.

Sekasortoisessa maailmassamme on ilmaston lämpenemisen kaltaisia pitkän ajan uhkakuvia, mutta nyt meidän on keskityttävä välittömään ongelmaan.

Sotilaallinen ratkaisu ei ole eduksi millekään osapuolelle, vaan diplomaattisen ratkaisun on löydyttävä mahdollisimman pian. Sota Ukrainassa täytyy lopettaa eikä käynnistää uutta, laajempaa sotaa.

Putin jää historiaan vallanpitäjänä, joka aiheutti mittaamatonta kärsimystä Euroopassa, mutta hän voi jäädä historiaan myös henkilönä, joka suostui ratkaisemaan konfliktin.