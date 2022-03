Pääkirjoitus: Korona ei ole hellittänyt ja nyt se näkyy sijaispulana

Koronaan sairastutaan edelleen ja itse asiassa tartuntojen määrä on erittäin korkealla muun muassa Keski-Pohjanmaalla ja Kalajokilaaksossa. Kuten viime aikoina on todettu, kotitestauksia tehdään niin paljon, että todellista tartuntamäärää on vaikea tietää. Pelkästään virallisten lukujen perusteella tiedetään, että korona ei ole väistynyt. Osa sairastaa jo toiseenkin kertaan.

Sairastumiset näkyvät myös työpaikoilla poissaoloina ja osin epätietoisuutena siitä, pitääkö käydä virallisessa testissä vai riittääkö poissaoloon kotitesti. Yrityksillä on erilaisia ohjeita ja käytäntöjä.

Osa ihmisistä tekee etätöitä positiivisen tuloksen jälkeenkin, mutta tämä on mahdollista vain lievissä tapauksissa. Etätöiden määrä on paikoin kasvanut myös siksi, että lapsiperheissä sairastetaan, jolloin vanhemmat jäävät kotiin lastensa koronatartuntojen vuoksi. Viranomaiset suosittelevat etätyöhön hybridimallia, jossa ollaan osittain etänä ja osittain työpaikalla.

Omat vaatimuksensa korona tuo työtehtäviin, joissa etätyö ei ole mahdollista tai sitä ei tällä hetkellä toteuteta. Myös Soitella on tekemistä etsiessään sijaisia. Soiten resurssipäällikkö Heidi Gleviczky kuvailee tilannetta Keskipohjanmaalle haastavaksi. Hoitajapula vaivaa muutenkin kuten koko Suomessa. Pitkään jatkunut korona-aika on kärjistänyt työntekijäpulaa entisestään, kun jotkut ovat päätyneet myös vaihtamaan alaa.

KPO käyttää vuokratyövoimaa paikatakseen puuttuvaa työväkeä aina, kun mahdollista. Tutuiksi ovat tulleet työvuorojen vaihtaminen ja sisäiset siirrot. KPO:n henkilöstöjohtaja Leif Lindenbergillä on tutunkuuloinen tuntuma. Tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että tartunnat tulevat kouluista ja leviävät perhepiirissä. Ensin sairastuvat lapset ja sitten perheen aikuiset (KP 22.3.).

Henkilökunnan sairauspoissaolot ovat vaatineet erityisjärjestelyitä myös päiväkodeissa ja kouluissa. Sijaisten tarve on vaihdellut kahden vuoden pandemian aikana, mutta nytkin eletään omalla tavallaan hankalaa aikaa.

